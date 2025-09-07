Начнут ли в Сургуте применять новые правила изъятия земли

В Сургуте немало участков, которые давно заброшены и портят внешний вид города. Здания с выбитыми окнами и незавершенные стройки стали укрытием не только для мусора, но и для любопытных подростков, которые делятся координатами интересных мест. Эти локации десятилетиями остаются без изменений – и зачастую без ответа на вопрос: чья это земля и кто за нее в ответе?

А между тем с 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые правила изъятия бесхозяйных участков. Как пояснила адвокат Марьяна Хаджиева в интервью aif.ru, нововведение затронет собственников, которые в течение года не следят за своими землями. Например, если участок захламлен мусором более чем наполовину, зарос сорняками выше метра или там не ведется строительство. В списке оснований − и плохое состояние зданий: если строение без окон или с признаками разрушения стоит без изменений год, это тоже повод для вмешательства.

Возможно, именно сейчас в Сургуте потенциально под удар могут попасть десятки пустующих и заросших территорий, а также участки с полуразрушенными домами и долгостроями. Редакция siapress.ru прошлась по улицам города, чтобы понять, где такие меры могли бы быть применимы уже сейчас и нашла немало примеров.

Гаражный комплекс на Рабочей

Центр Сургута. Улица Рабочая, буквально в двух минутах ходьбы − школа, детский сад, поликлиника. Район, казалось бы, стратегически важный для комплексного развития. Здесь должно было появиться «архитектурное чудо» − «гаражный комплекс с автокафе и магазином сопутствующих товаров».

Разрешение на строительство было выдано как «капитальный ремонт». Причем речь идет не о восстановлении старого здания, а, по сути, о новом объекте. Именно такой прием, судя по всему, изменение формулировки со «строительства» на «реконструкцию» – позволяет владельцам обойти более строгие архитектурные требования, не разрабатывая полноценный проект и не проходя серьезное согласование. Как поясняли ранее источники siapress.ru, застройщик – индивидуальный предприниматель Одибоев Мамаджон Рузибоевич − действовал именно по этой схеме.

С момента, когда здание начали возводить в 2022 году, внешний вид практически не изменился. На месте до сих пор − металлический каркас, обшивка панелями, отсутствие окон и оконных рам, временный забор, частично разрушенный.

Недалеко от улицы Усольцева, в глубине 43-го микрорайона, раскинулся целый поселок, но не жилой, а заброшенный. Десятки недостроенных коттеджей стоят без признаков жизни: кое-где остались окна, но почти все они разбиты. Территория давно стала местом притяжения подростков и случайных компаний. И в этот раз корреспонденту siapress.ru «повезло» – возле заброшек люди жгли костер.

Этот район когда-то задумывался как элитный коттеджный поселок GreenWood. Здесь планировали построить таунхаусы, коттеджи и один многоквартирный дом комфорт-класса. Первый ввод в эксплуатацию был намечен на конец 2016 года, рассказывал «Вестник Сургутского района». Проект реализовывала компания ООО «ДЭП», принадлежащая скандальному бизнесмену Андрею Копайгоре. Но после серии скандалов с обманутыми дольщиками и финансовых проблем проект был остановлен. В 2020 году фирма обанкротилась, стройка замерла.

В отличие от жилого комплекса «Любимый», который позже достроил новый инвестор, GreenWood так никто и не подхватил.

Однако в начале 2025 года власти ХМАО сообщили, что участок планируют включить в механизм комплексного развития территорий. По предварительной информации, вместо недостроев здесь должны появиться школа, детский сад, спортобъекты, зоны отдыха и велодорожки, сообщали ранее в «СургутИнформ-ТВ».

Но пока никаких видимых изменений на месте не происходит.

Гараж на Профсоюзов, 27

Рядом с городской травматологией по адресу улица Профсоюзов, 27 стоит многоэтажное здание гаража. С виду – обычный объект, давно завершенный и используемый. Однако, как выяснилось, его не существует.

«Дело в том, что строительство этого гаража началось в 2003 году и для строительства многоэтажного гаража заказчик-застройщик «Cтройкурс» привлекал денежные средства граждан. С заинтересованными лицами заключались договоры долевого участия, по которым они в итоге должны были получить отдельные боксы. Строительство фактически давно закончилось. Боксы благополучно передали в пользование дольщикам, но до сих пор они не могут получить на них документы о праве собственности. Это связано с тем, что сам гараж не введен в эксплуатацию. Проще говоря, юридически он не существует как объект недвижимости, – рассказывал ранее местный житель в группе во «ВКонтакте» «ЧП Сургут». – Документы для регистрации права собственности застройщик предоставить не может, т.к. сам гараж формально в эксплуатацию не введен и введен не будет из-за отсутствия должным образом оформленных прав на землю под ним. В этой ситуации «Стройкурс» винит городскую администрацию. При этом земельный участок поставлен на кадастровый учет с целью строительства гаража».

Заброшка у «Авроры»

Рядом с бывшим кинотеатром «Аврора» – местом, которое давно стало притягательной точкой для подростков, – находится еще одно заброшенное здание. Оно меньше по масштабу, но в таком же состоянии.

Недавно здесь был сломан забор и выбиты двери. Объект остался полностью открытым – попасть внутрь теперь может любой. Территория не охраняется, на месте нет предупреждающих табличек или ограничений доступа.

Собственником здания является компания ДСК-1. Как сообщил ее директор Богдан Токмаджан, охрану периметра планируют усилить. По его словам, «проблема вандалов острая и требует решения».

Напоминаем, что в конце прошлого года мэр Сургута Максим Слепов объявил, что здание «Авроры» снесут.

Примеры, о которых мы рассказали, – лишь часть большой картины. В Сургуте хватает заброшенных и недостроенных объектов, судьба которых до сих пор не решена. Некоторые из них стоят десятилетиями. По другим нашли решения только недавно.

Например, здание бывшего офиса на улице Музейной, долгое время пустовавшее, снесли в прошлом году. А недостроенное здание судмедэкспертизы на Каролинского власти пытались продать специализированным компаниям в сфере здравоохранения. На долгострое на Мелик-Карамова даже рассматривали возможность размещения детского сада.

Станция юных натуралистов в Сургуте может получить новое здание на Югорском тракте – за магазином «Лемана Про» рядом с Юнити-парком. А недостроенное здание на улице Университетской снесут, чтобы на его месте построить здание для театра актера и куклы «Петрушка».

При этом работа по системному решению таких ситуаций начинается и на региональном уровне. В начале 2025 года губернатор Югры Руслан Кухарук объявил о расширении пилотного проекта по комплексному развитию территорий с заброшенными объектами. Он уже реализуется в Югорске, а теперь к нему присоединятся ещё три муниципалитета.