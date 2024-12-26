На месте бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте планируют построить новый общественный объект

Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте все-таки снесут. Об этом рассказал глава города Максим Слепов в ходе итоговой пресс-конференции. На этом месте обещают построить новый общественный объект, который сохранит историческое значение территории.

«Сейчас я не хочу уходить в детали, просто боюсь спугнуть предложение, которое у нас есть. Мы сохраним это историческое место и создадим там объект, который будет пользоваться всеми горожанами. Теперь мы думаем о его наполнении, что это будет. Центр города просматривается со всех сторон, поэтому мы к нему очень нежно относимся, и, конечно же, мы его не отдадим ни под какие застройки. <…> В следующем году мы его, конечно же, еще не реализуем. Надо снести прежнее здание, потому что оно аварийное. Другого варианта нет», − прокомментировал судьбу здания мэр.

Напоминаем, ранее для «Авроры» нашелся инвестор в рамках государственно-частного партнерства, однако что-то пошло не так.