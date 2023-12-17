В Сургуте выставят на торги недостроенный морг

Сургутское заброшенное и недостроенное здание судмедэкспертизы на Каролинского решили продать специализированным компаниям, занимающимся здравоохранением. Об этом сообщил «СургутИнформ-ТВ» депутат окружной думы Ринат Айсин.

«Я знаю, что администрация города в настоящий момент готовит документацию для выставления данного объекта на торги, чтобы продать его специализированным компаниям, занимающимся здравоохранением. Это зона здравоохранения, необходимо сохранить направленность использования данного помещения. Оно в хорошем состоянии. Я думаю, что найдутся инвесторы, которые его приобретут и реализуют тот или иной инвестпроект в сфере здравоохранения. А город получит возврат денег для того, чтобы использовать их в других направлениях», – отметил депутат.

В дальнейшем морг планируют построить на Тюменском тракте, рядом с действующим туберкулезным диспансером. Важный объект должен появиться в городе до 2030 года. «Мы давно им занимаемся. Сейчас в программе «Строительство» данный объект есть. Он тоже не на ближайшие годы. Тем не менее, он и его стоимость определены. И я думаю, тоже все зависит от нас. Если мы, жители, администрация города желают ускорить данный процесс, я думаю, что директор департамента строительства, курирующий замгубернатора нас поддержит», – подчеркнул Ринат Айсин.

Ранее в siapress.ruвыходило расследование о том, почему «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы» не могли достроить более 20 лет.