В Сургуте выставят на торги недостроенный морг

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702531030"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1703098788"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=iRNxF9VBaf7XN2LEkwHgWDuKOdJ/Y/4D4Os4mc4ZPgOsLFU3OXdROaVcUNh5+jfT9rnW5lHcJt4mALqk2IDS3fhViqt3cAJJZp4NjK+XDXrsZSWq4qEEtBa0w9uxavoD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=iRNxF9VBaf7XN2LEkwHgWDuKOdJ/Y/4D4Os4mc4ZPgOsLFU3OXdROaVcUNh5+jfT9rnW5lHcJt4mALqk2IDS3fhViqt3cAJJZp4NjK+XDXrsZSWq4qEEtBa0w9uxavoD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "527734813022dd9f2ebcf3a36e37998f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje5D3Lk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje5D3Lk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-14 10:17:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-20 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702531052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1703098749"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3QVO8mlgjPApV+9DFoklP2PbrC1E2EEqPVyPqkJ2IiEoC+G5GAgZwgcDbEFhO1h6BwhDsAT7xbdeCQmQ74OpIhaWjbTBcofn1wDFQnoq9biVOQ2+eDWmJ7lyxuY3osqu"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3QVO8mlgjPApV+9DFoklP2PbrC1E2EEqPVyPqkJ2IiEoC+G5GAgZwgcDbEFhO1h6BwhDsAT7xbdeCQmQ74OpIhaWjbTBcofn1wDFQnoq9biVOQ2+eDWmJ7lyxuY3osqu"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5f50e6153cbfa29efd7a334093c328fd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje5D3Lk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje5D3Lk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-14 10:17:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-20 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702531030"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1703098788"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=iRNxF9VBaf7XN2LEkwHgWDuKOdJ/Y/4D4Os4mc4ZPgOsLFU3OXdROaVcUNh5+jfT9rnW5lHcJt4mALqk2IDS3fhViqt3cAJJZp4NjK+XDXrsZSWq4qEEtBa0w9uxavoD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=iRNxF9VBaf7XN2LEkwHgWDuKOdJ/Y/4D4Os4mc4ZPgOsLFU3OXdROaVcUNh5+jfT9rnW5lHcJt4mALqk2IDS3fhViqt3cAJJZp4NjK+XDXrsZSWq4qEEtBa0w9uxavoD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "527734813022dd9f2ebcf3a36e37998f.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje5D3Lk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje5D3Lk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-14 10:17:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-20 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702531052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1703098749"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3QVO8mlgjPApV+9DFoklP2PbrC1E2EEqPVyPqkJ2IiEoC+G5GAgZwgcDbEFhO1h6BwhDsAT7xbdeCQmQ74OpIhaWjbTBcofn1wDFQnoq9biVOQ2+eDWmJ7lyxuY3osqu"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3QVO8mlgjPApV+9DFoklP2PbrC1E2EEqPVyPqkJ2IiEoC+G5GAgZwgcDbEFhO1h6BwhDsAT7xbdeCQmQ74OpIhaWjbTBcofn1wDFQnoq9biVOQ2+eDWmJ7lyxuY3osqu"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5f50e6153cbfa29efd7a334093c328fd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje5D3Lk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje5D3Lk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-14 10:17:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-20 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje5D3Lk реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje5D3Lk реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  89,6966   EUR  98,4186  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Недостроенный морг в Сургуте продадут

В Сургуте выставят на торги недостроенный морг

Недостроенный морг в Сургуте продадут
Фото: siapress.ru

Сургутское заброшенное и недостроенное здание судмедэкспертизы на Каролинского решили продать специализированным компаниям, занимающимся здравоохранением. Об этом сообщил «СургутИнформ-ТВ» депутат окружной думы Ринат Айсин.

«Я знаю, что администрация города в настоящий момент готовит документацию для выставления данного объекта на торги, чтобы продать его специализированным компаниям, занимающимся здравоохранением. Это зона здравоохранения, необходимо сохранить направленность использования данного помещения. Оно в хорошем состоянии. Я думаю, что найдутся инвесторы, которые его приобретут и реализуют тот или иной инвестпроект в сфере здравоохранения. А город получит возврат денег для того, чтобы использовать их в других направлениях», – отметил депутат.

В дальнейшем морг планируют построить на Тюменском тракте, рядом с действующим туберкулезным диспансером. Важный объект должен появиться в городе до 2030 года. «Мы давно им занимаемся. Сейчас в программе «Строительство» данный объект есть. Он тоже не на ближайшие годы. Тем не менее, он и его стоимость определены. И я думаю, тоже все зависит от нас. Если мы, жители, администрация города желают ускорить данный процесс, я думаю, что директор департамента строительства, курирующий замгубернатора нас поддержит», – подчеркнул Ринат Айсин.

Ранее в siapress.ruвыходило расследование о том, почему «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы» не могли достроить более 20 лет.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 12:16, просмотров: 389, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:15
Можно конечно продать недостроенном здание БСМЭ под нужды здравоохранения либо ещё для чего-то для нужд города.
И немного «чёрного юмора».
1 ноября 1967 года в Нижневартовске открылась студия телевидения в здании….. Нижневартовского морга.
Дмитрий Кощенко, мэр Нижневартовска, не даст соврать.
И только после окончания строительства ДК «Юбилейный» нижневартовская телестудия переехала на 2-й этаж этого ДК.
В 1980 году Нижневартовскую телестудию ликвидировали.
Сейчас здесь, на 2-м этаже ДК «Юбилейный», детский театр кукол «Барабашка».
В 1969 году телестудия открылась также в г. Ханты-Мансийск, а 1970 - в п. Комсомольский (Югорск).
И не всегда для них заранее строили здания, а искали что-то подходящее, как в Нижневартовске подвернулся морг.
Тогда заброшенных зданий недостроенных моргов в этих городах, как в Сургуте, не было ОТ СЛОВА СОВСЕМ.
А история с недостроенный БСМЭ на Каролинского, образчик того, как на необходимые для жизнедеятельности города объекты нет денег в окружной казне.
В тоже время на всякие «понты» деньги из окружного бюджета десятилетиями льются рекой, как при экс- Губернаторе Александре Филиппенко, так и при нынешнем Губернаторе Наталье Комаровой.
Будучи народным депутатом Сургутского городского Совета народных депутатов Заместитель Генерального директора ПО «Сургутнефтегаз» Григорий Михайлович Кукуевицкий, ещё в 1990 году на сессии депутатов возмущался состоянием Сургутского паталогоанатомического отделения Центральной районной больницы. И благодаря ему тогда и началось проектирование БСМЭ на Каролинского.
А в 1997 году Александр Сидоров начал строительство здания БСМЭ. Известно, что с 2002 года все деньги из Сургута стал забирать Ханты-Мансийск и многие объекты медицины город уже не мог тянуть на свой бюджет.
Тогда Сургут и стал передавать их под финансирование округа.
Передали и недострой БСМЭ.
Поэтому построив здание БСМЭ, без внешних сетей и без финансирования округа он стал на паузу.
А на внешние сети для БСМЭ у города денег было.
А округ их почему-то не давал.
Впрочем, в это время Александр Васильевич Филиппенко строил Биатлонный центр в Ханты-Мансийск мирового уровня и превращал столицу Югры в спортивный, культурный и туристический центр России.
Тогда нужно по мнению Губернатора Александра Филиппенко создавать имидж столицы нового субъекта Федерации.
И денег на имиджевые проекты там тогда не жалели.
Достаточно сказать, что на создание мультфильма «Буровичок» в 2003 году из окружной казны было потрачено 2 млр рублей.
Да и сегодня ООО «Айсфильм» тратит бюджетные деньги Югры на никому ненужные в Югре полнометражные художественные фильмы.
А тем временем, БСМЭ в Сургуте на Каролинского забросили и начали строить его в 49 мкр.
Локация по мнению горожан крайне спорная и не нашла поддержки общественников на прошедших недавно публичных слушаниях.
В 1996 году рано ушёл из жизни, заместитель Генерального Директора ПАО «Сургутнефтегаз», Почётный гражданин города Сургута Григорий Михайлович Кукуевицкий.
В его честь сегодня названа улица, на которой находится офис ПАО «Сургутнефтегаз».
Рано ушёл из жизни он, потому что планов по развитию социальной инфраструктуры города и медицины в Сургуте у Григория Михайловича Кукуевицкого было очень много.
Да и то, чем мы сегодня пользуемся это плоды его реализованных планов за десятилетия его работы в Сургуте.
Но сегодня многое из его тогдашних планов в городе до сих пор не реализовано.
Почему?
Потому что, как мне кажется, нет Главного Строителя города, каким был Григорий Михайлович Кукуевицкий.
Отсюда и все наши сургутские недострои, долгострои, сносы и перепроектирования.
А БСМЭ это типичный образчик непрофессионализма в городском строительстве.
Да и построенный Окружного противотуберкулёзного диспансера и строящийся рядом БСМЭ - это большая градостроительная ошибка.
По статистике ежегодно в городе из жизни уходят более 2,5 тысяч сургутян.
И то что с 1997 года в городе нет условий для работы бюро Судебно-медицинской экспертизы и нет инфраструктуры ритуальных услуг оправдать нехваткой денег в окружной казне никак нельзя.
Деньги есть. Много есть, очень много денег есть в казне округа.
Отсутствие БСМЭ- это образец пренебрежительное отношение властей из округа к людям, потерявшим своих близких людей.
И это очень печально.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#329 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702275509"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1702839573"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MHvIZBB+Yq+KbveTd7FKPzZuvGmwNOPm987IxvVHclCyBPGd+zulhARmovDu2/5kIsvjze18na7ZE3HqAps4XSwHi4M+z6AgvPcnpgtXs3Hwpicv+JwpPxnaD3KbxWLo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MHvIZBB+Yq+KbveTd7FKPzZuvGmwNOPm987IxvVHclCyBPGd+zulhARmovDu2/5kIsvjze18na7ZE3HqAps4XSwHi4M+z6AgvPcnpgtXs3Hwpicv+JwpPxnaD3KbxWLo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "719aea8a47c0bb5a86359af15f77ca18.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcsunek"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-11 11:18:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-17 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#329 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702275509"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1702839573"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MHvIZBB+Yq+KbveTd7FKPzZuvGmwNOPm987IxvVHclCyBPGd+zulhARmovDu2/5kIsvjze18na7ZE3HqAps4XSwHi4M+z6AgvPcnpgtXs3Hwpicv+JwpPxnaD3KbxWLo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MHvIZBB+Yq+KbveTd7FKPzZuvGmwNOPm987IxvVHclCyBPGd+zulhARmovDu2/5kIsvjze18na7ZE3HqAps4XSwHi4M+z6AgvPcnpgtXs3Hwpicv+JwpPxnaD3KbxWLo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "719aea8a47c0bb5a86359af15f77ca18.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcsunek"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-11 11:18:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-17 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#329 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702275509"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1702839573"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MHvIZBB+Yq+KbveTd7FKPzZuvGmwNOPm987IxvVHclCyBPGd+zulhARmovDu2/5kIsvjze18na7ZE3HqAps4XSwHi4M+z6AgvPcnpgtXs3Hwpicv+JwpPxnaD3KbxWLo"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MHvIZBB+Yq+KbveTd7FKPzZuvGmwNOPm987IxvVHclCyBPGd+zulhARmovDu2/5kIsvjze18na7ZE3HqAps4XSwHi4M+z6AgvPcnpgtXs3Hwpicv+JwpPxnaD3KbxWLo"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "719aea8a47c0bb5a86359af15f77ca18.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcsunek"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-11 11:18:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-17 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Недостроенный морг в Сургуте продадут 389
  2. 18% россиян будут работать в праздники 344
  3. Двое человек скончались в ДТП в Нефтеюганском районе 332
  4. Вартовчанин напал с топором на отделение банка 313
  5. Как выбрать искусственную елку? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 301
  6. Ремонт Центра адаптивного спорта в Сургуте готов на 99% 277
  7. ​Основные права и обязанности работников и работодателей в сфере отпусков 264
  8. Готовка и уборка оказались нелюбимыми предновогодними делами югорчан 255
  9. На автодороге «Сургут-Нижневартовск» скончался водитель «Mazda» 237
  10. Мошенники не дремлют! Как не оказаться в числе жертв? // ONLINE 186
  1. В Сургуте загорелось кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе 2535
  2. ​Слушает да ест 1848
  3. «Я очень хочу, чтобы больница, которой я отдала в общей сложности около сорока лет своей жизни, продолжала расти и развиваться…» 1805
  4. В Сургуте вспыхнул гаражный кооператив на Быстринской, дорогу перекрыли // ВИДЕО 1774
  5. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 1514
  6. В Сургуте голый парень выбежал из дома и сел в машину к женщине // ВИДЕО 1452
  7. ​Первый губернатор Югры Александр Филипенко разместил первый пост ВКонтакте в День образования округа // ФОТОФАКТ 1399
  8. «Йога дает знания, проверенные тысячелетиями. Она помогает познать себя» 1358
  9. ​Мы собираем на своей площадке не только корифеев российской генетики, но и молодых ученых, которые будут задавать тренды 1247
  10. ​«Слово»: в тренде или нет? 1245
  1. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 7377
  2. ​Одноэтажный Сургут 3965
  3. В Сургуте в воскресенье похолодает до -40 градусов 3861
  4. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 3573
  5. ​А вот в Иркутске… 3552
  6. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 3510
  7. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 3271
  8. ​Морозы отступят от Сургута во вторник 3132
  9. ​Увидеть стратегию 2793
  10. ​Вертикаль 2616

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика