В Сургуте выставят на торги недостроенный морг

Сургутское заброшенное и недостроенное здание судмедэкспертизы на Каролинского решили продать специализированным компаниям, занимающимся здравоохранением. Об этом сообщил «СургутИнформ-ТВ» депутат окружной думы Ринат Айсин.
«Я знаю, что администрация города в настоящий момент готовит документацию для выставления данного объекта на торги, чтобы продать его специализированным компаниям, занимающимся здравоохранением. Это зона здравоохранения, необходимо сохранить направленность использования данного помещения. Оно в хорошем состоянии. Я думаю, что найдутся инвесторы, которые его приобретут и реализуют тот или иной инвестпроект в сфере здравоохранения. А город получит возврат денег для того, чтобы использовать их в других направлениях», – отметил депутат.
В дальнейшем морг планируют построить на Тюменском тракте, рядом с действующим туберкулезным диспансером. Важный объект должен появиться в городе до 2030 года. «Мы давно им занимаемся. Сейчас в программе «Строительство» данный объект есть. Он тоже не на ближайшие годы. Тем не менее, он и его стоимость определены. И я думаю, тоже все зависит от нас. Если мы, жители, администрация города желают ускорить данный процесс, я думаю, что директор департамента строительства, курирующий замгубернатора нас поддержит», – подчеркнул Ринат Айсин.
Ранее в siapress.ruвыходило расследование о том, почему «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы» не могли достроить более 20 лет.
И немного «чёрного юмора».
1 ноября 1967 года в Нижневартовске открылась студия телевидения в здании….. Нижневартовского морга.
Дмитрий Кощенко, мэр Нижневартовска, не даст соврать.
И только после окончания строительства ДК «Юбилейный» нижневартовская телестудия переехала на 2-й этаж этого ДК.
В 1980 году Нижневартовскую телестудию ликвидировали.
Сейчас здесь, на 2-м этаже ДК «Юбилейный», детский театр кукол «Барабашка».
В 1969 году телестудия открылась также в г. Ханты-Мансийск, а 1970 - в п. Комсомольский (Югорск).
И не всегда для них заранее строили здания, а искали что-то подходящее, как в Нижневартовске подвернулся морг.
Тогда заброшенных зданий недостроенных моргов в этих городах, как в Сургуте, не было ОТ СЛОВА СОВСЕМ.
А история с недостроенный БСМЭ на Каролинского, образчик того, как на необходимые для жизнедеятельности города объекты нет денег в окружной казне.
В тоже время на всякие «понты» деньги из окружного бюджета десятилетиями льются рекой, как при экс- Губернаторе Александре Филиппенко, так и при нынешнем Губернаторе Наталье Комаровой.
Будучи народным депутатом Сургутского городского Совета народных депутатов Заместитель Генерального директора ПО «Сургутнефтегаз» Григорий Михайлович Кукуевицкий, ещё в 1990 году на сессии депутатов возмущался состоянием Сургутского паталогоанатомического отделения Центральной районной больницы. И благодаря ему тогда и началось проектирование БСМЭ на Каролинского.
А в 1997 году Александр Сидоров начал строительство здания БСМЭ. Известно, что с 2002 года все деньги из Сургута стал забирать Ханты-Мансийск и многие объекты медицины город уже не мог тянуть на свой бюджет.
Тогда Сургут и стал передавать их под финансирование округа.
Передали и недострой БСМЭ.
Поэтому построив здание БСМЭ, без внешних сетей и без финансирования округа он стал на паузу.
А на внешние сети для БСМЭ у города денег было.
А округ их почему-то не давал.
Впрочем, в это время Александр Васильевич Филиппенко строил Биатлонный центр в Ханты-Мансийск мирового уровня и превращал столицу Югры в спортивный, культурный и туристический центр России.
Тогда нужно по мнению Губернатора Александра Филиппенко создавать имидж столицы нового субъекта Федерации.
И денег на имиджевые проекты там тогда не жалели.
Достаточно сказать, что на создание мультфильма «Буровичок» в 2003 году из окружной казны было потрачено 2 млр рублей.
Да и сегодня ООО «Айсфильм» тратит бюджетные деньги Югры на никому ненужные в Югре полнометражные художественные фильмы.
А тем временем, БСМЭ в Сургуте на Каролинского забросили и начали строить его в 49 мкр.
Локация по мнению горожан крайне спорная и не нашла поддержки общественников на прошедших недавно публичных слушаниях.
В 1996 году рано ушёл из жизни, заместитель Генерального Директора ПАО «Сургутнефтегаз», Почётный гражданин города Сургута Григорий Михайлович Кукуевицкий.
В его честь сегодня названа улица, на которой находится офис ПАО «Сургутнефтегаз».
Рано ушёл из жизни он, потому что планов по развитию социальной инфраструктуры города и медицины в Сургуте у Григория Михайловича Кукуевицкого было очень много.
Да и то, чем мы сегодня пользуемся это плоды его реализованных планов за десятилетия его работы в Сургуте.
Но сегодня многое из его тогдашних планов в городе до сих пор не реализовано.
Почему?
Потому что, как мне кажется, нет Главного Строителя города, каким был Григорий Михайлович Кукуевицкий.
Отсюда и все наши сургутские недострои, долгострои, сносы и перепроектирования.
А БСМЭ это типичный образчик непрофессионализма в городском строительстве.
Да и построенный Окружного противотуберкулёзного диспансера и строящийся рядом БСМЭ - это большая градостроительная ошибка.
По статистике ежегодно в городе из жизни уходят более 2,5 тысяч сургутян.
И то что с 1997 года в городе нет условий для работы бюро Судебно-медицинской экспертизы и нет инфраструктуры ритуальных услуг оправдать нехваткой денег в окружной казне никак нельзя.
Деньги есть. Много есть, очень много денег есть в казне округа.
Отсутствие БСМЭ- это образец пренебрежительное отношение властей из округа к людям, потерявшим своих близких людей.
И это очень печально.