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​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти»

Разбираем стремительное возведение гаража в районе Строителей в Сургуте

​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти»
Фото siapress.ru

Редакции СИА-ПРЕСС удалось выяснить некоторые подробности о здании, которое стремительно возводится в районе Строителей города Сургута.

Разрешенные виды использования участка определены классификатором министерства экономического развития от 1 сентября 2014 года. На нем разрешается строительство объекта придорожной инфраструктуры: гараж, мойка, мастерские, сервис, баня и так далее – прикладываем вырезку из официального документа .

Судя по всему, предприниматель купил участок и оформил под гараж, а в процессе строительства «гаража» перевел в статус объекта со строительства в «реконструкцию», благодаря чему добавил форматы использования, ради которых стройка и затеяна: кафе и магазин. Можно предположить, что департамент архитектуры и градостроительства Сургута все благополучно утвердил, вместо того, чтобы:

а) согласовать проект в строгом назначении разрешенных видов использования участка;

б) потребовать качественный проект от солидного архитектора;

в) не допустить изменения статуса стройки и фактического перепрофилирования;

г) в идеальном случае – вообще не допускать в этом месте нового строительства до утверждения проекта КРТ всего района, а с предпринимателем провести переговоры о размене участков;

д) потребовать по сегодняшней ситуации строительство объекта остановить, проект доработать архитектурно и содержательно, вернув его к первоначальному смыслу, то есть гаражу.

Впрочем, и гараж сам по себе не является каким-то плохим или ненужным объектом. Вопрос в том, как он выглядит и какую архитектурную ценность представляет. В настоящий момент можно констатировать – это очередное крайне негативное для облика Сургута решение бизнеса, одобренное департаментом, отвечающим за внешний вид и наполнение нашего города.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 395, комментариев: 0
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