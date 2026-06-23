На Центральной площади Сургута состоялся праздник культур и семейных традиций

В воскресенье, 21 июня, на Центральной площади Сургута прошел XXVI фестиваль национальных культур «Соцветие». Праздник, приуроченный к Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре, собрал представителей этнокультурных общественных объединений, мастеров, артистов и тысячи горожан – от детей до пожилых людей.

«Фестиваль национальных культур в городе Сургуте проходит в двадцать шестой раз. Это традиционный праздник, и в этом году ему придает особую важность то, что в нашей стране объявлен Год единства народов России», − рассказал председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.

По его мнению, все ресурсы − культурные, творческие, организационные, финансовые − направлены на то, чтобы максимальное количество горожан приобщить к теме народных традиций и продемонстрировать единство.

«Впервые на площадке организована специальная концертная локация, посвященная выступлениям молодых семей, а также выставка фотографий национальных семей Сургута», − отметил председатель.

Программа «Соцветия» в этом году была насыщенной: на площади работали концертная сцена, свыше двадцати этноплощадок с выставкой костюма и ремесел, тематические зоны для детей, кулинарная и крафтовая ярмарки, а также экоплощадки с просвещением по раздельному сбору мусора − все эти элементы помогали показать быт и традиции народов, проживающих в городе.

Депутат Думы города Сургута Владимир Болотов подчеркнул роль некоммерческих организаций: «Главные действующие лица этого мероприятия– некоммерческие организации, национальные объединения. У них понятная цель – учить нас своей культуре и одновременно показывать, что мы живем в многонациональной стране и должны жить в мире».

Формат не позволяет в полной мере раскрыть многообразие культур, поэтому депутат предложил развивать формат фестиваля и продлить мероприятия на неделю, чтобы каждое объединение могло проявиться в полном объеме.

Руководитель региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Валентина Шадрина, участвующая в «Соцветии» уже более двух десятилетий, рассказала о своих площадках.

«Мы сегодня представим традиционное жилище – чум, проведем мастер‑классы по народным промыслам, детские игры, угостим морсом из клюквы, брусники и морошки», − сказала Шадрина.

По ее словам, фестиваль дает возможность показывать свою культуру, заводить новые знакомства и воспитывать в молодом поколении уважение к родным традициям.

На площадках гости могли увидеть ремесла и костюмы, поучаствовать в мастер‑классах по росписи и ткачеству, попробовать национальную кухню, послушать музыкальные номера и посмотреть выступления артистов.

Организаторы также акцентировали внимание на семейной составляющей фестиваля: выставка фотографий семейных традиций и тематическая сцена молодых семей показывали, как обычаи сохраняются и передаются из поколения в поколение.

«Важно, чтобы у каждого сургутянина, посетившего сегодня фестиваль, возникло желание задуматься о своих корнях и о том, как важно передавать традиции детям», − отметил Антон Акулов.

Публика отозвалась активно: жители фотографировались у инсталляций, покупали сувениры у мастеров и участвовали в интерактивах. Люди отмечали, что формат праздника удобен для семейного отдыха.

«Здесь можно познакомиться с разными культурами, увидеть костюмы и попробовать блюда, которые раньше не встречал», – заметила одна из гостей фестиваля Лилия Л.