Интервью о сап-культуре в Сургуте, коротком северном сезоне и водных путешествиях по Югре и за ее пределами

Летом многие сургутяне ищут возможность провести время у воды. Однако официально купаться в городских водоемах нельзя. Одной из альтернатив становятся прогулки на сапбордах – они позволяют наслаждаться природой, не заходя в воду. О том, как развивается сап-сообщество в Сургуте, кто приходит на тренировки и почему путешествие по Ладожским шхерам стало одним из самых ярких событий сезона, рассказал руководитель клуба «SUP Surgut» Александр Иванченков.

– Сургут сложно назвать городом с длинным летним сезоном. Как короткое северное лето влияет на сап-сезон?

– Короткое северное лето играет сап-сезону на руку: в долгосрочной перспективе увлечение не приедается, так как долгая зима обеспечивает естественную перезагрузку. Прогулки на сап-досках по рекам после продолжительных холодов становятся особенно желанными.

– Насколько погода может изменить планы? Бывали случаи, когда поход или сплав приходилось отменять буквально в последний момент?

– Короткие дожди вообще не проблема. Дождевик спасает, а в плохую погоду на воде даже интереснее – так мы видим капризы севера во всей красе. А вот затяжных дождей на весь день опасаемся. Такие выезды отменяем, ориентируясь на прогноз. Но практика показывает удивительную вещь: в подавляющем большинстве случаев, когда мы отправлялись на сплавы с дождливым прогнозом, погода нас жаловала, дождей не было.

– Насколько этот вид отдыха доступен человеку без подготовки?

– Чтобы встать на доску, специальная подготовка или хорошая спортивная форма не требуются. Практика показывает, что множество новичков, впервые увидев SUP, сразу же осиливают дистанции до 20 километров. Конечно, они устают, возможны падения – и в этом нет ничего страшного. Навык нарабатывается очень быстро.

Если же речь идет о многодневном сплаве, нужны базовые туристические навыки: поставить палатку, приготовить еду в полевых условиях. Ничего сложного в этом нет, но грамм практики всегда ценнее тонны теории.

– Как изменилось сообщество SUP-серфинга за четыре года?

– Сформировался большой дружный коллектив. За четыре года сообщество стало гораздо опытнее и требовательнее. Если раньше всем хватало простых прогулок, то теперь мы регулярно придумываем новые форматы, чтобы удивлять ребят: проводим SUP-квесты, организуем SUP-Racing, экспедиции и дальние поездки.

– Какие истории дружбы или совместных путешествий родились благодаря клубу?

– Майские путешествия на Ладогу стали настоящей традицией. В этом году мы сходили уже в третий раз. Самое классное, что из года в год собирается один и тот же костяк: люди так сдружились в этих походах, что ждут встреч круглый год. Маршрут на 2027 год уже готов, и мы уверены, что традиция продолжится.

– За время существования клуба вы разработали более 30 маршрутов. Как выбираете новые места?

– В первую очередь смотрим спутниковые снимки и карты. Реки видно сразу, главное, чтобы к ним вели дороги. Но очень мешают КПП, поэтому иногда приходится искать обходные пути. Бывает, что просто решаемся идти пешком с тяжелыми рюкзаками по десять километров, чтобы добраться до начала маршрута.

– Есть ли в Югре локации, которые могут удивить даже опытных путешественников?

– Да, таких мест достаточно. Например, Ляминский сор – его заливные луга напоминают настоящее зеленое море. Там невозможно проложить дороги, а в межень не пройти даже на лодке, поэтому SUP-доска становится безальтернативным вариантом.

Очень впечатляет река Энтль-Имиягун, где берега напоминают карельскую тайгу, а также Ай-Пим с высокими берегами и хантыйскими оленьими загонами. Есть и совсем дикие места, например река Лимпас, где природа практически не тронута человеком.

– За два сезона клуб провел около 40 сап-приключений. Какое из них запомнилось больше всего?

– Выделить какое-то одно невозможно. Но первым вспоминается трехдневный сплав по реке Лямин. Мы планировали большой маршрут, но место оказалось настолько красивым, что разбили лагерь на первой же косе и провели там все три дня.

Ландшафт там совершенно не похож на привычную Югру – выраженный рельеф, высокие берега, ощущение, будто оказался в горах. В итоге вместо водного сплава устроили пеший поход по совершенно дикой местности.

– Сплав по Ладоге уже стал традицией клуба. Чем поездка этого года отличалась от предыдущих?

– Главное отличие – команда растет с каждым годом. Если в прошлом году нас было всего пятеро, то сейчас уже одиннадцать человек. И это при том, что далеко не все желающие смогли выбраться. Поездка становится все более масштабной и шумной, и нам это нравится.



– Если бы нужно было описать Ладогу человеку, который никогда там не был, что бы вы рассказали в первую очередь?

– Сотни каменных островов, разбросанных над водной гладью Ладожского моря. Глядя на них, будто оказываешься в другом мире. Они напоминают мне парящие в небе скалы из фильма «Аватар».

– Какие маршруты или проекты вы мечтаете реализовать в ближайшие годы?

– Сейчас у меня есть список из более чем 25 маршрутов, которые хотелось бы пройти. Простые варианты мы уже давно освоили, поэтому теперь интересны более сложные экспедиции. В этом сезоне планируем организовать масштабные сплавы по Вынге, Лямину, Пякупуру, Малому Югану и Большому Салыму.

– Может ли Югра стать одним из центров сап-туризма в России?

– Честно говоря, вряд ли. У нас богатейшая водная сеть, но суровый климат, короткий сезон, обилие насекомых и сложная логистика не позволят конкурировать с южными направлениями. Массового потока туристов ждать не стоит.

Зато для местных жителей и для тех, кто любит настоящий дикий туризм, Югра — одно из лучших мест для путешествий на SUP-досках.