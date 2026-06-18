Оплата цифровыми рублями станет доступна по всей России с сентября

Ряд предпринимателей уже проводит такие операции, прием цифровых рублей настраивают в отечественных платежных терминалах. До сентября для приема цифровых платежей будут настроены кассы по всей России, сообщил на минувшем ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Менять технику под новый формат не потребуется, оплата будет проходить через новый счет в цифровых рублях и универсальный платежный код. А покупатели могут сканировать на кассе код, который включает сразу несколько способов оплаты: цифровыми рублями, через СБП или банковские сервисы.

Топ-менеджер банка пояснил механику работы, главное в которой — моментальное зачисление средств покупателя на счет продавца: «Предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, их обслуживающий банк берет на себя все технические процессы. Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот».

Подключение бизнеса к функционалу по приему цифровых рублей регламентируется законом «О защите прав потребителей» и будет происходить волнами в зависимости от годовой выручки с 1 сентября 2026 года.