Сергей Полукеев о ликвидации управления природопользовании Сургута
Девушка утверждает, что ее перестали обслуживать без объяснения причин
На месте наших чиновников я бы, честно говоря, больше задумывалась не об увеличении этажности, а об освоении подземного пространства
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого
Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют
Не пора ли вводить уголовную ответственность за оскорбление медицинских работников?
Было бы неплохо не навязывать им чужую вину, не оправдывать при них виноватых
Как сделать новогодний Сургут great again
Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно