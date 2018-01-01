16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4536   EUR  68,7710  

Блоги

​С Днем рождения, дедушка Атанас!

​С Днем рождения, дедушка Атанас!

Блог, 16 февраля в 13:14
1058 2
«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»

«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»

Сергей Полукеев о ликвидации управления природопользовании Сургута

Блог, 15 февраля в 15:36
4935 9
​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

Блог, 15 февраля в 12:47
3373 14
​Рынок пора отпустить

​Рынок пора отпустить

Блог, 14 февраля в 02:00
3074 13
​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте

​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте

Блог, 13 февраля в 23:04
1997 9
Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Блог, 13 февраля в 17:19
1254 1
Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

Девушка утверждает, что ее перестали обслуживать без объяснения причин

Блог, 12 февраля в 18:10
15120 7
Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Блог, 12 февраля в 14:50
1239 2
​Получится как всегда

​Получится как всегда

Блог, 12 февраля в 07:55
2368 45
Не ввысь, а вниз!

Не ввысь, а вниз!

На месте наших чиновников я бы, честно говоря, больше задумывалась не об увеличении этажности, а об освоении подземного пространства

Блог, 11 февраля в 13:41
2489 13
​Масочку мне передайте

​Масочку мне передайте

Блог, 11 февраля в 09:34
1555 3
«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова

Блог, 11 февраля в 07:27
4535 70
​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Блог, 11 февраля в 07:26
2877 11
Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют

Блог, 10 февраля в 23:02
3957 2
​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

Блог, 10 февраля в 19:23
1896 6
Пилюли с желчью

Пилюли с желчью

Не пора ли вводить уголовную ответственность за оскорбление медицинских работников?

Блог, 10 февраля в 15:46
1849 12
​Своих не бросаем, да?

​Своих не бросаем, да?

Блог, 10 февраля в 13:43
1699 9
Наши дети будут лучше, если мы дадим им шанс

Наши дети будут лучше, если мы дадим им шанс

Было бы неплохо не навязывать им чужую вину, не оправдывать при них виноватых

Блог, 06 февраля в 13:32
2187 5
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

Как сделать новогодний Сургут great again

Блог, 06 февраля в 11:03
11111 24
​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

​Высотные дома – это нормально. Главное, чтобы они не уродовали лицо города

Политическим решением ограничивать этажность – не совсем верно

Блог, 06 февраля в 09:17
2704 39

Мнения

​С Днем рождения, дедушка Атанас!

​С Днем рождения, дедушка Атанас!
Сегодня известному сургутскому общественнику и журналисту, демократу первой волны, основателю и почти бессменному председателю Болгарского землячества Атанасу Христову Атанасову исполняется семьдесят лет
Глеб Кукуричкин и Елена Гончарова, от общественности 16 февраля в 13:14
1058 2
«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»

«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»
Сергей Полукеев о ликвидации управления природопользовании Сургута
Илья Низовских 15 февраля в 15:36
4933 9
​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 12:47
3371 14
​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте

​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте
Деньги собираются потратить немалые, и это хорошо, только вот почему никто ничего не знает?
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 13 февраля в 23:04
1997 9
Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Полина Амирова 13 февраля в 17:19
1254 1
Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты
Девушка утверждает, что ее перестали обслуживать без объяснения причин
Полина Амирова 12 февраля в 18:10
15120 7
Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Анастасия Якупова 12 февраля в 14:50
1239 2
​Получится как всегда

​Получится как всегда
Если уже все поправки в Конституцию будут приняты Госдумой и Совфедом и подписаны президентом – зачем мне, Васе Пупкину, в неожиданный законный выходной куда-то там идти и что-то делать?
Дмитрий Щеглов 12 февраля в 07:55
2368 45
«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 февраля в 07:27
4535 70
​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»
Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 11 февраля в 07:26
2877 11
Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить
Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют
Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 10 февраля в 23:02
3957 2
​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
Дмитрий Щеглов 10 февраля в 19:23
1896 6
«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
2009 0
«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
2758 1
Гири - дело женское

Гири - дело женское
Алена Пестерева о гиревом спорте, победе в Париже и женщинах-спортсменках
Алёна Кожевова 06 февраля в 14:23
1274 1
​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
Сергей Глинских, сургутянин 06 февраля в 11:03
11111 24
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика