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Интервью

​Людмила Журавлева: «Странно, что правительство помогает малому и среднему бизнесу и ничего не говорит про общественные организации»

​Людмила Журавлева: «Странно, что правительство помогает малому и среднему бизнесу и ничего не говорит про общественные организации»

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: президент группы компаний «Лингва» Людмила Журавлева о переходе образования в онлайн, удержании сотрудников и клиентов, а также сроках восстановление после коронавируса

Интервью, 24 апреля в 15:34
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Денис Породин: «Такого кризиса мы ещё не переживали»

Денис Породин: «Такого кризиса мы ещё не переживали»

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: генеральный директор «Fitness Plaza» Денис Породин – о том, кто из партнеров оказался самым лояльным и о том, кому и как нужно помочь в первую очередь

Интервью, 23 апреля в 11:28
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​Валерия Пахтаева: «Они сели жопой на ФНБ и никому не дадут ни копейки, потому что это не наши деньги, не наши налоги, это их личные сбережения»

​Валерия Пахтаева: «Они сели жопой на ФНБ и никому не дадут ни копейки, потому что это не наши деньги, не наши налоги, это их личные сбережения»

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: владелец кондитерской сети «Кешка-сладкоежка» о том, как государство выжимало из бизнеса все соки, а затем бросило на произвол судьбы

Интервью, 22 апреля в 20:20
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Спрос на сыры был низким только в первую неделю самоизоляции

Спрос на сыры был низким только в первую неделю самоизоляции

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Владелица Первой семейной сыроварни Вера Ионина - о том, как в период пандемии вернуть продажи на прежний уровень, отношениях с бизнес-партнерами и мерах поддержки

Интервью, 22 апреля в 12:18
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О работе скорой помощи Сургута во время пандемии: ложные вызовы, постоянные тесты и бесплатные обеды

О работе скорой помощи Сургута во время пандемии: ложные вызовы, постоянные тесты и бесплатные обеды

Главврач станции Владимир Ершов рассказал, как бригады готовы к режиму повышенной готовности

Интервью, 21 апреля в 21:08
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​Алексей Браташов: «Через год в экономике все будет намного лучше. Для этого нам всем придется перестроиться»

​Алексей Браташов: «Через год в экономике все будет намного лучше. Для этого нам всем придется перестроиться»

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: сургутский ресторатор Алексей Браташов – о том, кого государству нужно поддержать для спасения экономики, конкуренции с монстрами доставки и неизбежных переменах в мире бизнеса

Интервью, 21 апреля в 20:18
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Люди доброй воли

Люди доброй воли

Студент СурГУ Чингиз Исмаилов о пользе волонтерства и добрых делах

Интервью, 19 апреля в 15:17
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«Падение экономики у нас и безработица будут колоссальными»

«Падение экономики у нас и безработица будут колоссальными»

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Югорский эксперт Сергей Полукеев о мерах поддержки предпринимателей и перспективах экономики

Интервью, 19 апреля в 12:44
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​Мы уже прошли через дефолт и цунами, и коронавирус переживём

​Мы уже прошли через дефолт и цунами, и коронавирус переживём

Интервью, 18 апреля в 15:47
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Валерий Голодюк: «Если бы мне выпал шанс все начать заново, я бы выбрал этот же путь»

Валерий Голодюк: «Если бы мне выпал шанс все начать заново, я бы выбрал этот же путь»

Интервью с председателем совета ветеранов органов внутренних дел Сургута

Интервью, 17 апреля в 16:00
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Как получить пособия по безработице в Сургуте во время эпидемии коронавируса

Как получить пособия по безработице в Сургуте во время эпидемии коронавируса

Директор центра занятости населения объясняет, как подать документы, не выходя из дома

Интервью, 16 апреля в 19:47
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Мы с мужем выстроили такую модель семейного бизнеса, которая выживет при любых обстоятельствах

Мы с мужем выстроили такую модель семейного бизнеса, которая выживет при любых обстоятельствах

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Руководитель "Обской Кузницы" Екатерина Тайлакова - о работе в период пандемии, уходе в интернет и надежде на лучшее будущее

Интервью, 12 апреля в 19:30
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​Тарас Самборский: «Путин всех угощает пивом за счет заведения»

​Тарас Самборский: «Путин всех угощает пивом за счет заведения»

В коронавирусный кризис государство должно сохранять человеческий капитал. А в России государство печется только о себе

Интервью, 11 апреля в 19:42
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Введение режима самоизоляции стало новым шагом для нашего развития

Введение режима самоизоляции стало новым шагом для нашего развития

КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Директор ООО «Георесурс» Инга Матыгина - о работе в период пандемии, способах удержания бизнеса на плаву и принимаемых мерах поддержки предпринимателей

Интервью, 10 апреля в 11:15
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Акробатика нас связала

Акробатика нас связала

Студентка СурГПУ Эльвина Мустаева о поиске общего языка и огоньке в глазах

Интервью, 07 апреля в 16:05
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«По-хорошему, нужно вводить карантин, но тогда придется платить людям, а платить они не хотят»

«По-хорошему, нужно вводить карантин, но тогда придется платить людям, а платить они не хотят»

Депутат Сургута Владимир Болотов о выживании бизнеса во время эпидемии без поддержки государства

Интервью, 07 апреля в 13:46
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​Евгений Марков: «У нас с бизнесом в стране получилось как с военачальниками в 30-х годах – почти всех грамотных посадили»

​Евгений Марков: «У нас с бизнесом в стране получилось как с военачальниками в 30-х годах – почти всех грамотных посадили»

Депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала – о спасении предпринимателей, плюсах Путина и уловке в Конституции

Интервью, 02 апреля в 21:00
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​Вячеслав Тетекин: «Владимир Путин – уже «хромая утка». Все понимают, что 2024 год – его физический потолок»

​Вячеслав Тетекин: «Владимир Путин – уже «хромая утка». Все понимают, что 2024 год – его физический потолок»

Главный политический советник председателя ЦК КПРФ — об истинных причинах карантина, смысле поправок в Конституцию и перспективах рубля

Интервью, 02 апреля в 15:00
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​Елена Ермакова: «Если очень много работает, блогер в маленьком городе может за месяц получить до 500 тысяч рублей»

​Елена Ермакова: «Если очень много работает, блогер в маленьком городе может за месяц получить до 500 тысяч рублей»

Инстамама четверых — об особенных детях, Instagram, хейтерах и конкурсах красоты

Интервью, 31 марта в 22:24
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Зачем обращаться в Бюро технической инвентаризации Сургута

Зачем обращаться в Бюро технической инвентаризации Сургута

Директор бюро Евгений Доронин о том, почему всем собственникам недвижимости следует прийти в БТИ

Интервью, 30 марта в 09:43
1818 1

Мнения

Конституцию превращают в Кодекс

Конституцию превращают в Кодекс
Что будет устанавливать Конституция после внесения всех правок, когда она и так содержит все и обо всем?
Павел Стёпчин, читатель siapress.ru Сегодня в 16:32
275 0
Корона, чао! Корона, гудбай!

Корона, чао! Корона, гудбай!
Телекамера журналиста зафиксировала, как в машине премьера по радио звучит популярная мелодия итальянской партизанской песни «Белла чао». Только текст песни оказался другой
Атанас Атанасов, председатель Болгарского землячества Сегодня в 11:22
494 1
​Маневр губернатора Комаровой: что будет с бюджетом Югры в эпоху коронавируса

​Маневр губернатора Комаровой: что будет с бюджетом Югры в эпоху коронавируса
Василий Мирский Сегодня в 09:11
1705 3
​Это клоунада

​Это клоунада
Власть вся такая правильная, а веры ей нет. Послать хочется.
Тарас Самборский 26 апреля в 18:54
10972 20
​Государство превыше всего, да?

​Государство превыше всего, да?
Еще печальнее становится после просмотра нового фильма Юрия Дудя о «кремниевой долине». Как пишут в твиттере, это трехчасовое видео – «калейдоскоп <потерянных> Путиным гениальнейших молодых людей»
Дмитрий Щеглов 26 апреля в 17:55
5251 4
Введение ЧС в России: жители и бизнес не получат ни денег, ни льгот

Введение ЧС в России: жители и бизнес не получат ни денег, ни льгот
Разбираемся, что будет, если в стране введут чрезвычайную ситуацию
Анастасия Якупова 24 апреля в 18:34
4230 11
Куда обращаться в Сургуте, если укусил клещ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться в Сургуте, если укусил клещ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Редакция СИА-ПРЕСС 24 апреля в 16:33
2330 0
​Людмила Журавлева: «Странно, что правительство помогает малому и среднему бизнесу и ничего не говорит про общественные организации»

​Людмила Журавлева: «Странно, что правительство помогает малому и среднему бизнесу и ничего не говорит про общественные организации»
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: президент группы компаний «Лингва» Людмила Журавлева о переходе образования в онлайн, удержании сотрудников и клиентов, а также сроках восстановление после коронавируса
Дмитрий Щеглов 24 апреля в 15:34
3679 1
Отрицательный отбор

Отрицательный отбор
Наша власть упорно пытается измерить каждую дырку в бюджете каждой отрасли и выделить «особо пострадавших», видимо, чтобы случайно не заплатить лишнюю копейку тем, кто, по ее мнению, не «особо пострадал»
Дмитрий Щеглов 23 апреля в 23:40
2966 11
Как не стать жертвой аферистов во время пандемии коронавируса

Как не стать жертвой аферистов во время пандемии коронавируса
Пять признаков мошеннических схем
Алёна Кожевова 23 апреля в 18:37
1405 0
Дебилы воспроизводят дебилов

Дебилы воспроизводят дебилов
Можно только представить тупость этих всех, кто именует нас «жителями» России. А что же из себя представляем мы, «жители»?
Тарас Самборский 23 апреля в 15:36
31527 42
Как я болела коронавирусом

Как я болела коронавирусом
История дизайнера Юлии Куреповой о том, как она сдавала тесты и с какими нетипичными симптомами болезни столкнулась
Юлия Курепова, дизайнер интерьеров, владелец компании детской мебели, совладелец криосалона "COOL&GO" 23 апреля в 14:40
11959 2
​«Сургутнефтегаз» переживет нынешний нефтяной кризис легче, чем другие компании

​«Сургутнефтегаз» переживет нынешний нефтяной кризис легче, чем другие компании
Хотя сократить добычу ему придется
Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ» 23 апреля в 12:15
11105 3
Денис Породин: «Такого кризиса мы ещё не переживали»

Денис Породин: «Такого кризиса мы ещё не переживали»
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: генеральный директор «Fitness Plaza» Денис Породин – о том, кто из партнеров оказался самым лояльным и о том, кому и как нужно помочь в первую очередь
Алёна Кожевова 23 апреля в 11:28
876 1
Юбиляр Ленин

Юбиляр Ленин

А еще чем знаменателен этот день — именно сегодня мы должны были голосовать за обновленный Основной закон страны
Людмила Осьминкина 22 апреля в 21:21
4232 16
​Валерия Пахтаева: «Они сели жопой на ФНБ и никому не дадут ни копейки, потому что это не наши деньги, не наши налоги, это их личные сбережения»

​Валерия Пахтаева: «Они сели жопой на ФНБ и никому не дадут ни копейки, потому что это не наши деньги, не наши налоги, это их личные сбережения»
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: владелец кондитерской сети «Кешка-сладкоежка» о том, как государство выжимало из бизнеса все соки, а затем бросило на произвол судьбы
Людмила Осьминкина, Илья Низовских 22 апреля в 20:20
3603 18
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