КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: президент группы компаний «Лингва» Людмила Журавлева о переходе образования в онлайн, удержании сотрудников и клиентов, а также сроках восстановление после коронавируса
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: генеральный директор «Fitness Plaza» Денис Породин – о том, кто из партнеров оказался самым лояльным и о том, кому и как нужно помочь в первую очередь
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: владелец кондитерской сети «Кешка-сладкоежка» о том, как государство выжимало из бизнеса все соки, а затем бросило на произвол судьбы
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Владелица Первой семейной сыроварни Вера Ионина - о том, как в период пандемии вернуть продажи на прежний уровень, отношениях с бизнес-партнерами и мерах поддержки
Главврач станции Владимир Ершов рассказал, как бригады готовы к режиму повышенной готовности
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: сургутский ресторатор Алексей Браташов – о том, кого государству нужно поддержать для спасения экономики, конкуренции с монстрами доставки и неизбежных переменах в мире бизнеса
Студент СурГУ Чингиз Исмаилов о пользе волонтерства и добрых делах
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Югорский эксперт Сергей Полукеев о мерах поддержки предпринимателей и перспективах экономики
Интервью с председателем совета ветеранов органов внутренних дел Сургута
Директор центра занятости населения объясняет, как подать документы, не выходя из дома
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Руководитель "Обской Кузницы" Екатерина Тайлакова - о работе в период пандемии, уходе в интернет и надежде на лучшее будущее
В коронавирусный кризис государство должно сохранять человеческий капитал. А в России государство печется только о себе
КАК ВЫЖИВАТЬ В КРИЗИС: Директор ООО «Георесурс» Инга Матыгина - о работе в период пандемии, способах удержания бизнеса на плаву и принимаемых мерах поддержки предпринимателей
Студентка СурГПУ Эльвина Мустаева о поиске общего языка и огоньке в глазах
Депутат Сургута Владимир Болотов о выживании бизнеса во время эпидемии без поддержки государства
Депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала – о спасении предпринимателей, плюсах Путина и уловке в Конституции
Главный политический советник председателя ЦК КПРФ — об истинных причинах карантина, смысле поправок в Конституцию и перспективах рубля
Инстамама четверых — об особенных детях, Instagram, хейтерах и конкурсах красоты
Директор бюро Евгений Доронин о том, почему всем собственникам недвижимости следует прийти в БТИ