Масштабный ремонт внутриквартальных проездов начался в Сургуте

В Сургуте полным ходом идут работы по ремонту внутриквартальных проездов ‒ они проходят в рамках масштабной дорожно‑ремонтной кампании этого года. Один из ключевых объектов ‒ проезд вдоль детского сада «Мальвина» (участок от проспекта Ленина, 29). Заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев рассказал о ходе работ:
«Работы стартовали 15 мая, после майских праздников, и должны завершиться до 1 сентября согласно контракту. На текущий момент выполнено около 40% запланированных мероприятий: полностью демонтировано старое покрытие из дорожных плит, ведется устройство основания, установлено около 50% бордюрного камня», ‒ сказал он.
Он также отметил некоторые сложности:
«Сложности есть, как и всегда, с жителями, которые оставляют машины на участке работ. В принципе, все решаемо».
Основные параметры объекта:
- протяженность участка ‒ 580 метров;
- площадь дорожного покрытия ‒ 5 000 кв. м;
- площадь тротуаров ‒ 1 200 кв. м;
- количество задействованных рабочих ‒ порядка 15 человек;
- техника ‒ семь – восемь единиц.
Организация движения на участке продумана: работы ведутся поэтапно ‒ сначала перекрывается одна сторона проезда, выполняются все необходимые мероприятия, затем ‒ другая. Ночью в жилой зоне работы не проводятся. Гарантия на новое дорожное покрытие составит восемь лет.
Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова уточнила финансовые детали:
«Проезд ремонтируется за счет средств местного бюджета, а стоимость контракта превышает 71 миллион рублей». ‒ сообщает заместитель.
В этом году в Сургуте ремонтируют 5 внутриквартальных проездов. Один из них уже завершен ‒ это проезд от улицы Энгельса до Гагарина, который ведет к Мемориалу Славы.
Кроме того, работы ведутся:
- в поселке Таежном (от улицы Аэрофлотской до дома на улице Автодорожной);
- в 20А микрорайоне (от улицы Университетской до детского сада «Белочка»);
- за торговым центром «Сибирь» (проезд к Мемориалу Славы);
- от дома на улице Островского, до детского сада «Филиппок».
Помимо внутриквартальных проездов, в городе реализуются и другие значимые дорожные проекты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Среди них:
- завершение ремонта проспекта Ленина (участок от улицы Декабристов до Майской);
- выполняются работы по Тюменскому тракту;
- благоустройство бульвара Свободы;
- капитальный ремонт улицы Электротехнической;
- обновление двух участков улицы Профсоюзов;
- устройство слоев износа на улицах Гагарина и Геологической.
Также в рамках комплексного плана предусмотрено обустройство велодорожек общей протяженностью около двух километров на ряде объектов, включая участки проспекта Ленина и улицы Дзержинского.