Новости Ханты-Мансийска сегодня, новости ХМАО и Югры за последние сутки - СИА ПРЕСС
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Новости Ханты-Мансийска (ХМАО)

​В Югре прокуратура подала в суд на крупную нефтекомпанию за использование незаконных трубопроводов

​В Югре прокуратура подала в суд на крупную нефтекомпанию за использование незаконных трубопроводов

Новости ХМ, 26 февраля в 22:03
178 0
​В Югре под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 20 человек

​В Югре под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 20 человек

Новости ХМ, 26 февраля в 13:18
594 0
​Власти Югры увеличат субсидии на региональные перелеты на 1,5 млрд рублей, и не все они могут достаться Utair

​Власти Югры увеличат субсидии на региональные перелеты на 1,5 млрд рублей, и не все они могут достаться Utair

Новости ХМ, 25 февраля в 21:55
1263 0
​Назван самый популярный метод кражи денег с банковских карт уральцев

​Назван самый популярный метод кражи денег с банковских карт уральцев

Новости ХМ, 25 февраля в 13:33
1308 0
​НКО Югры получили 42 миллиона рублей от главы государства

​НКО Югры получили 42 миллиона рублей от главы государства

Сумма президентских грантов в России превысила четыре миллиарда рублей

Новости ХМ, 25 февраля в 11:57
1177 0
Жители Ханты-Мансийска жалуются на мигрантов, которые собирают просроченные товары из помойки

Жители Ханты-Мансийска жалуются на мигрантов, которые собирают просроченные товары из помойки

Новости ХМ, 24 февраля в 12:45
1806 2
​«Мы делаем все возможное для решения этих вопросов». Правительство Югры отреагировало на голодовку ипотечниц

​«Мы делаем все возможное для решения этих вопросов». Правительство Югры отреагировало на голодовку ипотечниц

Новости ХМ, 21 февраля в 19:54
2820 0
​В избе под Ханты-Мансийском обнаружили труп мужчины

​В избе под Ханты-Мансийском обнаружили труп мужчины

Новости ХМ, 21 февраля в 15:28
2399 0
​СМИ сообщили о грядущей отставке высокопоставленного чиновника в Югре

​СМИ сообщили о грядущей отставке высокопоставленного чиновника в Югре

Новости ХМ, 21 февраля в 13:20
2311 0
​В Югре следователи ищут свидетелей крупного ДТП, в котором погибли двое полицейских

​В Югре следователи ищут свидетелей крупного ДТП, в котором погибли двое полицейских

Новости ХМ, 20 февраля в 21:57
1739 0
Сельчанину из Югры грозит пожизненный срок за двойное убийство

Сельчанину из Югры грозит пожизненный срок за двойное убийство

Новости ХМ, 20 февраля в 15:13
1504 0
​В Югре снижают грузоподъемность ледовых переправ из-за теплой погоды

​В Югре снижают грузоподъемность ледовых переправ из-за теплой погоды

Новости ХМ, 20 февраля в 09:29
1017 0
​В Югре суд признал бывшего районного главу виновным по двум уголовным статьям и дал условный срок

​В Югре суд признал бывшего районного главу виновным по двум уголовным статьям и дал условный срок

Новости ХМ, 19 февраля в 19:13
1865 0
​Инспекторы рыбоохраны в Югре рассказали, сколько поймали браконьеров, отобрали сетей и конфисковали лодок за год

​Инспекторы рыбоохраны в Югре рассказали, сколько поймали браконьеров, отобрали сетей и конфисковали лодок за год

Новости ХМ, 19 февраля в 18:54
1450 0
​Мусорный оператор Югры рассказал, когда в регионе появится система по раздельному сбору ТКО

​Мусорный оператор Югры рассказал, когда в регионе появится система по раздельному сбору ТКО

Новости ХМ, 19 февраля в 18:38
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В четверг, 20 февраля, дороги Югры покроются льдом вперемешку с мокрым снегом

В четверг, 20 февраля, дороги Югры покроются льдом вперемешку с мокрым снегом

Новости ХМ, 19 февраля в 15:27
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​В среду, 19 февраля, на Югру обрушится сильная метель

​В среду, 19 февраля, на Югру обрушится сильная метель

Новости ХМ, 19 февраля в 07:18
1225 0
​В Югре прокуратура посчитала приговор наркосбытчику слишком мягким и оспорила его. Человека посадили на десять лет

​В Югре прокуратура посчитала приговор наркосбытчику слишком мягким и оспорила его. Человека посадили на десять лет

Новости ХМ, 18 февраля в 19:03
1053 0
Студенты и преподаватели из Сирии смогут учиться и работать в вузах Югры

Студенты и преподаватели из Сирии смогут учиться и работать в вузах Югры

Новости ХМ, 18 февраля в 10:52
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В одном из поселков Югры пожарные спасли от смерти человека в огне

В одном из поселков Югры пожарные спасли от смерти человека в огне

Новости ХМ, 18 февраля в 09:38
573 0

Мнения

​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»

​Кому юбилей Победы, а кому повод срубить «бабла»
Не знаю, какого эффекта хотели добиться хозяева алкомаркета этой рекламной кампанией, но лично у меня она вызывает лишь омерзение
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 26 февраля в 19:55
292 1
​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?

​В интернете пишут, что за переводы на банковские карты россиян будут вызывать на допросы и взыскивать штрафы. Стоит ли верить?
Дмитрий Щеглов 26 февраля в 14:23
855 1
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить — 2
Правда, выработанный порядок не предусматривает конкурс среди потенциальных инвесторов, который, на мой взгляд, позволил бы наиболее эффективно решить вопрос завершения строительства
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 26 февраля в 13:57
668 1
Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Как определить размер платы за вред окружающей среде? // ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ
Влада Бредихина, помощник Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора 25 февраля в 17:14
970 0
​Нарушил ли глава Сургута ПДД?

​Нарушил ли глава Сургута ПДД?
Сотни людей, заходя в «Старый Сургут», видят, что джип с блатными номерами стоит на месте для инвалидов. А сами инвалиды у «черта на куличках»
Сергей Глинских, сургутянин 25 февраля в 10:25
4425 17
С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 23 февраля в 11:00
1724 0
На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 23 февраля в 10:57
1716 0
«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 23 февраля в 10:34
1733 0
«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»

«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 23 февраля в 10:11
1856 5
Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Вадим Шувалов, Глава города Сургута 23 февраля в 09:41
1651 1
«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»

«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 09:39
1663 0
Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
2849 8
Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
1936 1
​Скучные нефтяники

​Скучные нефтяники
Условно – два или три дня идет форум, а вечерами – устроить крутую народную тусовку. С красивой иллюминацией, отопляемыми шатрами, глинтвейном, муксуном, фаер-шоу, заездами на оленях по замерзшей Сайме, чемпионатом по фейерверкам, да хоть постройкой деревянного городка с последующим его ритуальным сожжением, как на Burning man
Дмитрий Щеглов 21 февраля в 17:19
3040 10
«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
12559 14
​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
3262 22
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