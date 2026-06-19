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Новый офис Сбера открылся в Югорске по ул.Механизаторов, 4. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. Здесь можно получить классические финансовые продукты и услуги, а также нефинансовые сервисы и продукты компаний-партнеров банка.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое. В зоне SberDevices предлагают протестировать умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Офис преобразился и приобрёл совершенно новый облик: теперь это светлое, современное пространство с инновационными решениями. В отделении работают опытные специалисты, готовые помочь клиентам как с повседневными операциями, так и со сложными финансовыми задачами. Мы стремимся к тому, чтобы каждое посещение Сбера для югорчан было максимально полезным и оставляло только приятные впечатления».

Алексей Харлов, глава города Югорска:

«Банк активно приближает финансовые услуги к жителям, внедряя современные технологии и придерживаясь индивидуального подхода. Я уверен, что дальнейшее сотрудничество с банком будет способствовать повышению качества жизни в городе».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"