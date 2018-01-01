Новости Нижневартовска на сегодня и за неделю, происшествия, криминал - на СИА-ПРЕСС
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Новости Нижневартовска

​В Нижневартовске погрузчик задавил двух мужчин, один погиб

​В Нижневартовске погрузчик задавил двух мужчин, один погиб

Новости Нижневартовска, 22 февраля в 15:25
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​В Нижневартовске мужчина, избивший и задушивший свою мать, отправился за решетку на 13 лет

​В Нижневартовске мужчина, избивший и задушивший свою мать, отправился за решетку на 13 лет

Новости Нижневартовска, 21 февраля в 11:49
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Опубликовано видео нападения на журналиста в Нижневартовске

Опубликовано видео нападения на журналиста в Нижневартовске

Новости Нижневартовска, 21 февраля в 10:23
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​В Нижневартовске мужчина трижды перевел деньги мошеннице в надежде на свидание

​В Нижневартовске мужчина трижды перевел деньги мошеннице в надежде на свидание

Новости Нижневартовска, 20 февраля в 11:59
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​В Нижневартовске водитель легковушки устроил очень веселую драку со снегоуборочной машиной // ВИДЕО

​В Нижневартовске водитель легковушки устроил очень веселую драку со снегоуборочной машиной // ВИДЕО

Новости Нижневартовска, 19 февраля в 19:59
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​Школьников Нижневартовска переведут на бесплатное питание

​Школьников Нижневартовска переведут на бесплатное питание

Новости Нижневартовска, 19 февраля в 16:35
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​Наталья Комарова рассказала, почему молодежь должна идти в нефтяники

​Наталья Комарова рассказала, почему молодежь должна идти в нефтяники

Новости Нижневартовска, 19 февраля в 15:21
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Житель Нижневартовска стал жертвой сутенера-мошенника

Житель Нижневартовска стал жертвой сутенера-мошенника

Новости Нижневартовска, 19 февраля в 13:50
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​Семью из Нижневартовска готовят к депортации из Таиланда

​Семью из Нижневартовска готовят к депортации из Таиланда

Новости Нижневартовска, 19 февраля в 12:34
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​Возле ночного клуба в Нижневартовске произошла массовая драка

​Возле ночного клуба в Нижневартовске произошла массовая драка

Новости Нижневартовска, 18 февраля в 12:08
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​Опубликовано видео, снятое сразу после жуткого ДТП, в котором погибли полицейские из Нижневартовска

​Опубликовано видео, снятое сразу после жуткого ДТП, в котором погибли полицейские из Нижневартовска

Новости Нижневартовска, 18 февраля в 11:21
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​В Нижневартовске пьяный пациент угрожал врачам и приставал к другим людям

​В Нижневартовске пьяный пациент угрожал врачам и приставал к другим людям

Новости Нижневартовска, 18 февраля в 10:33
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​В Нижневартовске пройдет научно-популярная лекция про факты и мифы о пластике

​В Нижневартовске пройдет научно-популярная лекция про факты и мифы о пластике

Новости Нижневартовска, 17 февраля в 20:44
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​Пострадавший в ДТП, где погибли два полицейских из Нижневартовска, обвинил в аварии и оскорбил водителя автозака

​Пострадавший в ДТП, где погибли два полицейских из Нижневартовска, обвинил в аварии и оскорбил водителя автозака

Новости Нижневартовска, 17 февраля в 11:37
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На дороге «Сургут-Нижневартовск» в аварии с грузовиком погиб мужчина

На дороге «Сургут-Нижневартовск» в аварии с грузовиком погиб мужчина

Новости Нижневартовска, 17 февраля в 10:24
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В Нижневартовске бывшему полицейскому, напавшему на журналиста, грозит шесть лет тюрьмы

В Нижневартовске бывшему полицейскому, напавшему на журналиста, грозит шесть лет тюрьмы

Новости Нижневартовска, 17 февраля в 09:02
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В Нижневартовске едва не сгорели дети и их пьяная мать

В Нижневартовске едва не сгорели дети и их пьяная мать

Новости Нижневартовска, 15 февраля в 15:29
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В Нижневартовске бывший полицейский пытался задушить журналиста

В Нижневартовске бывший полицейский пытался задушить журналиста

Новости Нижневартовска, 15 февраля в 14:50
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В Нижневартовске в аварии пострадали три пассажира из нелегального такси

В Нижневартовске в аварии пострадали три пассажира из нелегального такси

Новости Нижневартовска, 15 февраля в 12:58
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​В Нижневартовске грабители взломали болгаркой терминал, чтобы вернуть проигранные деньги

​В Нижневартовске грабители взломали болгаркой терминал, чтобы вернуть проигранные деньги

Новости Нижневартовска, 14 февраля в 13:40
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Мнения

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
695 4
Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
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«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
9615 14
​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
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Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Алёна Кожевова 21 февраля в 11:59
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​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей

​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей
Участники программы по улучшению жилищных условий объяснили, почему выходят на митинги и устраивают голодовку
Анастасия Якупова 20 февраля в 20:24
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С миру по нитке

С миру по нитке
В частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихся
Алёна Кожевова 20 февраля в 13:18
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​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток

​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток
Главное – компоновка жилых кварталов и общественной инфраструктуры
Михаил Сердюк, владелец компании «ДСК-1» 20 февраля в 12:32
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О большой любви, тенорах и сказках

О большой любви, тенорах и сказках

Интервью с художественным руководителем Симфонического оркестра Сургутской филармонии Михаилом Леонтьевым
Людмила Осьминкина 18 февраля в 18:27
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​Людоеды всё равно проиграют

​Людоеды всё равно проиграют
Граждане начали огрызаться на уголовные дела и приговоры, которые кажутся им неправосудными, где нет доказательной базы, где явно применялись пытки и подлоги
Дмитрий Щеглов 18 февраля в 14:35
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​Высотные дома вместо парка, совхоза, заправок, или Почему обязательно нужно идти на публичные слушания по генплану

​Высотные дома вместо парка, совхоза, заправок, или Почему обязательно нужно идти на публичные слушания по генплану
Редакция СИА-ПРЕСС 18 февраля в 08:32
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​Энергетик, юморист и верующий — 10 фактов о главе Сургута Вадиме Шувалове

​Энергетик, юморист и верующий — 10 фактов о главе Сургута Вадиме Шувалове
Анастасия Якупова 17 февраля в 22:27
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​Почему в Сургуте не исполняют архитектурные указания президента

​Почему в Сургуте не исполняют архитектурные указания президента
Вы знали, что существует стандарт, который запрещает строить дома выше 18 этажей, и рекомендует застраивать города 5-8 этажным жильем?
Сергей Антонов, сургутянин 17 февраля в 19:03
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Реновацию парка «За Саймой» один сургутский бюджет явно не потянет

Реновацию парка «За Саймой» один сургутский бюджет явно не потянет
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 17 февраля в 18:02
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​Может ли частная стоматология потребовать предоплату во время записи на прием? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Может ли частная стоматология потребовать предоплату во время записи на прием? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Полина Амирова 17 февраля в 12:30
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Минимальное вторжение

Минимальное вторжение

В Сургуте представлен проект реновации парка «За Саймой»
Людмила Осьминкина 17 февраля в 10:20
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