Сургут оказался одним из самых нежеланных городов для переезда

Желающих переехать в Сургут среди россиян оказалось немного. По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, крупнейший город Югры для переезда рассматривают только 2% жителей других городов.

По итогам первого полугодия 2026 года Сургут занял 66-е место из 69 в рейтинге миграционной привлекательности.

Авторы исследования оценивали, насколько россияне готовы переехать в тот или иной город, а также купить там недвижимость. Выяснилось, что приобрести жилье в Сургуте готовы лишь 4% потенциальных покупателей из других городов. В итоге город набрал всего три балла из 100 возможных по индексу миграционной привлекательности.

Еще ниже в рейтинге оказался Нижневартовск. Город разделил последнее место с Якутском, набрав два балла. Переехать туда готовы лишь 1% опрошенных россиян.

Лидером рейтинга стал Калининград с показателем 90 баллов. В тройку также вошли Ярославль (79 баллов) и Сочи (71 балл). Кроме того, в десятке самых привлекательных для переезда городов оказались Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь и Москва.