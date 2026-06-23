Госдума отвергла идею изъятия банковских вкладов граждан и бизнеса

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти не пойдут на изъятие средств граждан и компаний из банков. Идея заморозки или изъятия денег не имеет смысла и нанесла бы ущерб экономике, сообщает РБК со ссылкой на RTVI.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — сказал депутат.

По словам Анатолия Аксакова, такие действия были бы безответственными и ударили бы по самой власти. «Если власть такие действия предпримет, то она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба. То есть это настолько безответственно», — заявил он.

Поводом для обсуждения стало выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на XIX съезде партии. Он сообщил, что на счетах российских банков находятся 67 трлн рублей вкладов граждан и 63 трлн рублей средств предприятий — всего около 130 трлн рублей. После этого некоторые СМИ и интернет-ресурсы написали, что Геннадий Зюганов якобы предложил изъять банковские вклады. Анатолий Аксаков, комментируя эти публикации, заявил, что «кто-то Зюганова специально использует».

Сам лидер КПРФ отверг такую трактовку. Он подчеркнул, что не призывал забирать деньги граждан. «Никто так не ставит вопрос. Вклады граждан священны. Деньги должны работать. А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев — 19%. Это просто диверсия своего рода. В экономике крови нет. У нас жиреют только олигархаты и вороватые чиновники», — заявил Геннадий Зюганов.

Позднее пресс-служба ЦК КПРФ также пояснила, что слова лидера партии неверно интерпретировали. В партии заявили, что Геннадий Зюганов лишь обратил внимание на объем средств в банковской системе, а источником дополнительных доходов бюджета должны стать сверхдоходы финансового сектора, а не деньги граждан.