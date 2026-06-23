Югорских детей, отдыхающих в «Артеке», организованно возвращают домой

Детям из Югры, которые должны были отправиться на отдых в Крым, предложат альтернативные варианты оздоровления в других регионах России. Это связано с временной приостановкой приема и размещения детских групп на территории республики, сообщает Минпросвещения РФ.

«Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года», ‒ говорится в сообщении.

Заезд в детский центр «Алые паруса» отменили, а детей, отдыхающих в «Артеке», сейчас организованно возвращают домой.

«На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», – добавили в Минпросвещения России.

В ведомстве отметили, что вся информация родителям передается в индивидуальном порядке.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства просвещения РФ. Для оперативного решения возникающих вопросов создан специальный штаб.