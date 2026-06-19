В Сургуте устроили литературный пикник под открытым небом

В сквере Журналиста в Сургуте прошла акция «Литературный пиКниг», организованная городскими библиотеками при поддержке администрации города и комитета культуры. Мероприятие собрало жителей всех возрастов.

Акция развернулась в Сквере журналиста (пересечение улиц Ленина и 30 лет Победы). Это событие стало первой подобной инициативой на этой площадке, хотя библиотеки и раньше проводили встречи с горожанами − правда, в более камерном формате. Ранее проводились библиотечная аллея в районе НГДУ и выездные читальные залы в парке на Сайме.

Заведующая библиотекой (универсальной) № 23 Светлана Тесленко поделилась идеей мероприятия: «Сегодня в библиотеке города проводят акцию «Литературный пикник». Это такая форма общения с жителями летом − пора активности. И библиотеки решили выйти на улицу, чтобы поддержать чтение на воздухе, и стать ближе к нашим горожанам».

Программа акции включала несколько мероприятий. Гости могли посетить разные тематические локации, отражающие особенности городских библиотек: библиотеку комиксов, космическую библиотеку, зону экологического просвещения о раздельном сборе мусора.

Светлана Тесленко также отметила: «Программа содержит много активностей, но все они связаны с чтением. В каждой из локаций собраны отличительные черты библиотек города».

Особой популярностью пользовался амфитеатр, где выступали студенты музыкального колледжа, демонстрируя свои достижения после года обучения. Позже здесь прошел поэтический батл: молодые поэты представили свои стихи.

Библиотека № 15 подготовила тематическую площадку, посвященную комиксам. Ее представитель Татьяна Полянская рассказала о подготовке: «Мы с креативом подошли к этой акции. Готовили реквизит и книги подбирали. У нас мир комиксов − и поэтому наше пространство оформлено в этой тематике. Большую часть занимает выставка: интересные биографические комиксы и манга. Для молодежи это интересно».

Гости могли увидеть не только книги, но и другой реквизит: корзинки с яблоками, шляпу и даже ведьмину метлу.

Полянская также рассказала о сотрудничестве с организацией «Счастливый художник» и мастер‑классах по созданию «зинов» − маленьких книжекс комиксами: «Рисуем «зины» − это такие маленькие книжечки. Дети и молодёжь рисуют комиксы. Каждый месяц у нас проходит мастер‑класс, и мы представляем биографии художников».

В июле и августе библиотека планирует продолжить эту традицию: гости будут создавать комиксы про музыкантов, писателей и поэтов.

Завершая разговор, Татьяна Полянская добавила, что подобные мероприятия станут регулярными: «Почаще, чтобы люди видели, что библиотеки работают, в них интересно. Мы креативим, ребят тоже не оставляем − есть чем заняться».