Минстрой анонсировал изменения семейной ипотеки

Правила семейной ипотеки в России могут измениться уже с 1 июля. Об этом на форуме недвижимости «Движение» заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, передает РБК.

По его словам, Минстрой и финансовый блок правительства в течение последнего месяца обсуждали новые параметры программы и пришли к согласованному решению. Сейчас банки уже готовятся к предстоящим изменениям.

«Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», – цитируют Стасишина в ТАСС.

Какими именно будут новые условия, пока официально не объявлено. Однако ранее в правительстве обсуждали возможность сделать программу более адресной и связать размер льготной ставки с количеством детей в семье.

Так, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что рассматривается вариант ставки около 10 процентов для семей с одним ребенком, 6% – для семей с двумя детьми и 4% – для семей с тремя и более детьми. Предполагается, что такой подход поможет стимулировать рождаемость.

Напомним, в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою подготовить предложения по модернизации семейной ипотеки до 1 июля.

Ранее директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко рассказывал СИА-ПРЕСС, что реформа может существенно изменить круг получателей льготных кредитов.

По его словам, программы будут в большей степени ориентированы на семьи с двумя и более детьми. Это позволит усилить поддержку многодетных семей, но одновременно может сократить число потенциальных заемщиков. Он также напомнил, с февраля 2026 года в России уже действует правило «одна семья – одна льготная ипотека», а супруги при оформлении кредита автоматически становятся созаемщиками.