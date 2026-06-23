Суд вынес приговор водителю КАМАЗа за смертельное ДТП под Нефтеюганском

Нефтеюганский районный суд приговорил 38-летнего жителя Башкортостана к 5 годам 3 месяцам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Югры. Авария произошла 14 сентября 2025 года на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По данным суда, мужчина управлял автомобилем КАМАЗ, принадлежащим его работодателю, будучи нетрезвым.

Во время движения водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате аварии пассажирка легкового автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.

Суд назначил виновному наказание с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

С работодателя осужденного в пользу стороны погибшей взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.