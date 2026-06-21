Минпросвещения анонсировало изменения для детских садов

С 1 сентября 2026 года в российских детских садах начнут действовать новые рекомендации Минпросвещения. Они затронут организацию занятий с детьми, музыкальные программы и оформление помещений. О предстоящих изменениях сообщили в пресс-службе министерства.

«Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками», – говорится в сообщении.

При этом в министерстве пока не уточнили, какие именно изменения ждут детские сады и какие требования будут предъявляться к музыкальному сопровождению, оформлению групп и организации занятий.

Напомним, ранее Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.