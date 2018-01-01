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Актуальные новости Сургута

Вблизи Сургута из-за ДТП у моста через Обь образовалась многокилометровая пробка

Вблизи Сургута из-за ДТП у моста через Обь образовалась многокилометровая пробка

Новости Сургута, 16 февраля в 15:20
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В Сургуте нашли самый заваленный снегом автомобиль

В Сургуте нашли самый заваленный снегом автомобиль

Новости Сургута, 16 февраля в 12:01
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​В Сургуте на Индустриальной улице собака сорвалась с цепи и покусала мужчину

​В Сургуте на Индустриальной улице собака сорвалась с цепи и покусала мужчину

Новости Сургута, 15 февраля в 14:17
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В Сургуте осужденный за убийство мужчина на суде попытался уничтожить материалы дела

В Сургуте осужденный за убийство мужчина на суде попытался уничтожить материалы дела

Новости Сургута, 15 февраля в 13:33
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​В Сургуте гражданин Азербайджана, чтобы избежать депортации, предложил полицейским 2000 рублей взятки

​В Сургуте гражданин Азербайджана, чтобы избежать депортации, предложил полицейским 2000 рублей взятки

Новости Сургута, 15 февраля в 12:40
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Карантин в школах Сургута завершается. В понедельник всем на учебу

Карантин в школах Сургута завершается. В понедельник всем на учебу

Новости Сургута, 15 февраля в 08:13
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Сургутянин попал в Книгу рекордов России, как обладатель самых длинных усов

Сургутянин попал в Книгу рекордов России, как обладатель самых длинных усов

Новости Сургута, 14 февраля в 16:17
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Глава Сургута пообещал ещё раз проверить городские автобусы на грязь

Глава Сургута пообещал ещё раз проверить городские автобусы на грязь

Новости Сургута, 14 февраля в 11:34
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​В Сургуте внедорожник сбил 11-летнюю девочку

​В Сургуте внедорожник сбил 11-летнюю девочку

Новости Сургута, 14 февраля в 11:05
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​«Ситуация доведена до предела»: обманутые дольщики Сургута подают в суд на правительство Югры и выходят на протесты

​«Ситуация доведена до предела»: обманутые дольщики Сургута подают в суд на правительство Югры и выходят на протесты

Новости Сургута, 14 февраля в 10:09
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​Суд по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова в очередной раз отложен

​Суд по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова в очередной раз отложен

Новости Сургута, 14 февраля в 07:58
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​Сургут вошел в топ городов России, где сложнее всего перебраться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную

​Сургут вошел в топ городов России, где сложнее всего перебраться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную

Новости Сургута, 13 февраля в 22:34
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​В Сургуте нашелся двор, в котором снег не вывозили с ноября, пока жалоба не дошла до главы

​В Сургуте нашелся двор, в котором снег не вывозили с ноября, пока жалоба не дошла до главы

Новости Сургута, 13 февраля в 22:11
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Власти Сургута хотят ликвидировать управление природопользования и экологии

Власти Сургута хотят ликвидировать управление природопользования и экологии

Новости Сургута, 13 февраля в 18:30
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​Жителю Сургута, который насмерть сбил 16-летнюю девочку, грозит пять лет тюрьмы

​Жителю Сургута, который насмерть сбил 16-летнюю девочку, грозит пять лет тюрьмы

Новости Сургута, 13 февраля в 14:41
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​Администрация Сургута будет отвечать на вопросы жителей в соцсетях

​Администрация Сургута будет отвечать на вопросы жителей в соцсетях

Новости Сургута, 13 февраля в 11:42
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Центральная аптека Сургута с рецептурным отделом откроется к лету

Центральная аптека Сургута с рецептурным отделом откроется к лету

Лекарственный цех почти закончен

Новости Сургута, 13 февраля в 09:50
1652 0
Жителей Сургута предупредили об ответственности за ложные жалобы на кучи снега во дворах

Жителей Сургута предупредили об ответственности за ложные жалобы на кучи снега во дворах

Новости Сургута, 13 февраля в 09:51
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​Житель Сургута попросил власти продлить работу некоторых автобусов до 23 часов

​Житель Сургута попросил власти продлить работу некоторых автобусов до 23 часов

Новости Сургута, 12 февраля в 23:25
1803 1
​В мессенджерах распространяют сообщение о двух заболевших коронавирусом в Сургуте

​В мессенджерах распространяют сообщение о двух заболевших коронавирусом в Сургуте

Новости Сургута, 12 февраля в 18:45
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Мнения

​С Днем рождения, дедушка Атанас!

​С Днем рождения, дедушка Атанас!
Сегодня известному сургутскому общественнику и журналисту, демократу первой волны, основателю и почти бессменному председателю Болгарского землячества Атанасу Христову Атанасову исполняется семьдесят лет
Глеб Кукуричкин и Елена Гончарова, от общественности 16 февраля в 13:14
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«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»

«Через год у нас будет ноль по комфортной городской среде. Потому что это будет экология остаточного принципа»
Сергей Полукеев о ликвидации управления природопользовании Сургута
Илья Низовских 15 февраля в 15:36
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​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон

​«Считаю, что в Конституцию надо добавить тертое яблочко». Как россияне в интернете шутят над поправками в основной закон
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 12:47
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​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте

​Несколько вопросов к строительству новых спортивных объектов в Сургуте
Деньги собираются потратить немалые, и это хорошо, только вот почему никто ничего не знает?
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 13 февраля в 23:04
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Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как часто полицейские в Сургуте находят водителей, которые шоркнули другое авто и уехали? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Полина Амирова 13 февраля в 17:19
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Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты

Жительница Сургута несколько лет не может попасть в элитный салон красоты
Девушка утверждает, что ее перестали обслуживать без объяснения причин
Полина Амирова 12 февраля в 18:10
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Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Учтивые «Джентльмены» — фильм в лучших традициях Гая Ричи

Анастасия Якупова 12 февраля в 14:50
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​Получится как всегда

​Получится как всегда
Если уже все поправки в Конституцию будут приняты Госдумой и Совфедом и подписаны президентом – зачем мне, Васе Пупкину, в неожиданный законный выходной куда-то там идти и что-то делать?
Дмитрий Щеглов 12 февраля в 07:55
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«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»

«Без одной «гонки» хорошему руководителю муниципалитета точно не обойтись. Без гонки за деньгами: окружными, нефтяными, из своего бюджета»
Ответ главы Сургутского района Андрея Трубецкого на критику депутата думы Сургута Владимира Болотова
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 февраля в 07:27
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​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»

​«Гонка за статистикой — беда нашей модели госуправления. Но вы стали одним из лучших учеников данной системы»
Критика депутата думы Сургута Владимира Болотова к отчету главы Сургутского района Андрея Трубецкого
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 11 февраля в 07:26
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Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить

Акции «Сургутнефтегаза» интересны для покупки. Они оценены в разы ниже, чем могли бы стоить
Компания — «шкатулка с сюрпризом» для инвесторов. И экономические трудности из-за коронавируса на это никак не влияют
Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 10 февраля в 23:02
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​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров

​Из-за коронавируса Китай будет покупать меньше нефти. Как это повлияет на Сургутнефтегаз и его акционеров
Дмитрий Щеглов 10 февраля в 19:23
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«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»

«Основная причина самоповреждений заключенными — шантаж и привлечение внимания»
Начальник УФСИН России по Югре Дмитрий Безруких — о том, откуда в югорских колониях текучка кадров, зачем осужденные калечат себя, и почему прокурор собирается искать коррупционную составляющую в растущем числе разрешений на УДО
Лилия Сулейманова 07 февраля в 18:39
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«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»

«200 грамм алкоголя для профилактики даже рекомендуют. Наружно»
Руководитель сургутского филиала «Центра медицинской профилактики ХМАО-Югры» Владимир Пидзамкив - о страхах, слухах и реальных способах защиты от коронавируса
Людмила Осьминкина 06 февраля в 18:08
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Гири - дело женское

Гири - дело женское
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​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск

​Нефтяная столица, или Нищедрыщенск
Как сделать новогодний Сургут great again
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