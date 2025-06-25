Сургутская Станция юннатов может переехать на Югорский тракт

Станция юных натуралистов в Сургуте может получить новое здание на Югорском тракте – за магазином «Лемана Про» рядом с Юнити-парком. Об этом сообщила депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале.
«От прежней идеи строить станцию на Черном Мысу отказались. Мэрия планирует заложить в бюджет-2026 проектирование Эколого-биологического центра, именно так называется это учреждение. Участок на Югорском тракте находится в собственности города, но понадобится корректировка генплана», – рассказала она.
Пока юннаты вместе с питомцами временно находятся в здании бывшего детского сада в районе улицы Строителей – по словам Дины Бигловой-Фатовой, условия там далеки от комфортных.
Напоминаем, проектировать станцию юных натуралистов в Сургуте начали еще в 2005 году. Строительство продолжалось с 2006 по 2008 год – за это время успели возвести здание мини-зоопарка и трансформаторную подстанцию. Однако после прекращения финансирования работы остановились, а объект был заморожен. В итоге недостроенное здание на улице Университетской снесут, чтобы на его месте построить здание для театра актера и куклы «Петрушка».
- лучшее локации в городе -детям,
- «шаговую доступность»,
- близость инженерных действующих сетей и точек подключения к сетям (ЦТП, КТП, узлы ввода канализации и тд),
- наличие автобусной остановки с несколькими маршрутами городского общественного транспорта,
- безопасность «юных натуралистов».
Выбор локации для «Станции юннатов» командой ГА Александра Сидорова был оптимальна, но что-то пошло не так. А пошло не так с финансированием, когда команда «великого романтика Югры», вкладывала в Ханты-Мансийск просто «космические суммы» на проведение Всемирной шахматной Олимпиады и превращения «Нью-Васюки» в Шахматную столицу мира, над которой должны были бороздить просторы Югры космические корабли. Известно, что «Боливар двух не выдержит» и Станцию юннатов в Сургуте в локации ядра города заморозили и довели до аварийного состояния.
Если сегодня в условиях некомфортный цены на нефть и долга в 78 миллиардов рублей бюджета Югры 2025 года «садить» ЭБЦ за строительным магазином «Лемано Про», то нужно хотя бы подбить приблизительную стоимость проекта, включая инженерные коммуникации. Потянет ли бюджет Югры этот проект. Не хотелось бы, чтобы судьба нового проекта «юных натуралистов» повторила судьбу «старых» «юных натуралистов» 2005 года, когда их тупо обманули «дяденьки» с учреждением внешкольного дополнительного образования на берегах Саймы. Не хотелось бы «Санта-Барбары»- 2 сменившей берега Саймы на берега протоки Кривуля. Впрочем само название протоки намекает на «кривое» решение «посадить» ЭБЦ на ее берегах.