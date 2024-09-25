Администрация Сургута прокомментировала снос здания на улице Музейной

Обеспокоенные жители Сургута обратились в редакцию siapress.ru с вопросом о том, что происходит с заброшенным зданием на улице Музейная, которое очень долго пустовало: «Его начали сносить? Вместо него будет что-то построено?».

Корреспондент направил запрос в администрацию Сургута, чтобы разобраться в этом вопросе. В мэрии подтвердили снос объекта по улице 30 лет Победы 19/1.

«Снос объекта собственник осуществляет за собственные средства. Все необходимые согласования для осуществления демонтажа объекта получены. В дальнейшем предусмотрено размещение объекта общественно-делового назначения», ‒ рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация Сургута добавила, что, согласно публичной кадастровой карте, объект расположен в границах земельного участка, находящегося в частной собственности по договору купли-продажи под нежилое здание офиса. Здание существует с 1993 года. Причина его негодности связана с долгой не эксплуатацией. В настоящее время объект находится в собственности физического лица.

Кроме того, корреспондент siapress.ru позвонил по номеру, который ранее висел на стене здания ‒ это было объявление о его продаже. Стало известно, что и ранее заброшка функционировала как офис.