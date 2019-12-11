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Новости бизнеса

Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»

Новости бизнеса, 21 февраля в 14:44
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​Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»

Новости бизнеса, 21 февраля в 09:39
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​На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников

Новости бизнеса, 19 февраля в 14:15
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Как просто снять квартиру в Сургуте?

Новости бизнеса, 19 февраля в 11:43
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​Банк «Открытие» стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020

Новости бизнеса, 18 февраля в 14:31
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​Банк «Открытие» поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон

Новости бизнеса, 18 февраля в 14:10
307 0
На производственных объектах «РН-Уватнефтегаз» состоялась ежегодная ярмарка продукции народных промыслов

На производственных объектах «РН-Уватнефтегаз» состоялась ежегодная ярмарка продукции народных промыслов

Новости бизнеса, 17 февраля в 14:11
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​Запсибкомбанк продлил операционный день для корпоративных клиентов

Новости бизнеса, 21 января в 15:32
1756 0
​Платите Visa до победного - получите шанс выиграть от 1 000 до 1 500 000 рублей!

​Платите Visa до победного - получите шанс выиграть от 1 000 до 1 500 000 рублей!

Новости бизнеса, 20 января в 17:03
2014 0
​Запсибкомбанк удостоен благодарности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры

​Запсибкомбанк удостоен благодарности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры

Новости бизнеса, 20 января в 16:03
1749 0
​Кредитуйтесь по ставке от 9,6 %. Выгодное предложение для клиентов Запсибкомбанка

​Кредитуйтесь по ставке от 9,6 %. Выгодное предложение для клиентов Запсибкомбанка

Новости бизнеса, 16 января в 14:12
2612 0
​В Запсибкомбанке обновить сведения по организации теперь можно дистанционно

​В Запсибкомбанке обновить сведения по организации теперь можно дистанционно

Новости бизнеса, 14 января в 15:12
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​Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

Новости бизнеса, 26 декабря 2019 в 19:55
3214 0

​Ханты-Мансийское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

Новости бизнеса, 26 декабря 2019 в 16:41
2536 0

​С начала года 8000 корпоративных клиентов Сургутского отделения Сбербанка открыли счета для получения услуг РКО

Новости бизнеса, 26 декабря 2019 в 15:41
2014 0
​Кредит без залога – выгодный кредит для бизнеса в короткие сроки!

​Кредит без залога – выгодный кредит для бизнеса в короткие сроки!

Новости бизнеса, 26 декабря 2019 в 11:35
2036 0
​Сбербанк поздравил риелторов с профессиональным праздником

​Сбербанк поздравил риелторов с профессиональным праздником

Новости бизнеса, 20 декабря 2019 в 10:30
2158 0
​В Югре готовят к сдаче первый дом, построенный с применением эскроу-счетов в Сбербанке

​В Югре готовят к сдаче первый дом, построенный с применением эскроу-счетов в Сбербанке

Новости бизнеса, 20 декабря 2019 в 09:29
1852 0
​Каждый второй житель Ханты-Мансийска получает зарплату на карту Сбербанка

​Каждый второй житель Ханты-Мансийска получает зарплату на карту Сбербанка

Новости бизнеса, 11 декабря 2019 в 18:03
2146 0
​8 000 югорских семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка

​8 000 югорских семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка

Новости бизнеса, 11 декабря 2019 в 17:02
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Мнения

С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!

Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района Сегодня в 11:00
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На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность

На всех этапах истории России Вооруженные Силы защищали ее независимость и территориальную целостность
От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» Сегодня в 10:57
366 0
«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

«Истинных мужчин в нашей стране сегодня, как и 75 лет назад, роднят самоотверженность, стойкость и неподдельная любовь к Родине»

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры Сегодня в 10:34
372 0
«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»

«Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг и конституционная обязанность»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 10:11
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Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Это праздник каждого мужчины, кто считает своим долгом любить родную землю

Вадим Шувалов, Глава города Сургута Сегодня в 09:41
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«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»

«Этот праздник – напоминание о том, что в мирные будни рядом с нами настоящие мужчины»
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута Сегодня в 09:39
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Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы

Как мэр Сургута (не) пересадил чиновников на автобусы
Если бы Вадим Шувалов действительно хотел сделать что-то полезное для общественного транспорта Сургута, он пересел бы в него сам вместе со всеми остальными чиновниками мэрии. И ездил бы по крайней мере до тех пор, пока автобусы и остановки не стали бы максимально комфортными, а все маршруты не начали бы работать четко по графику
Илья Варламов, блогер, урбанист 22 февраля в 15:57
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Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Что делать, если запачкал или порвал одежду в автобусе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
В Сургуте жители города стали чаще жаловаться на плохое качество общественного транспорта: холод, грязь и техническое состояние
Полина Амирова 21 февраля в 18:18
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«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц

«Если я тут умру, Комаровой все равно придется помочь моей семье»: В Сургуте началась голодовка ипотечниц
С их семей требуют вернуть полумилионные компенсации процентных ставок
Полина Амирова 21 февраля в 16:31
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​Дело о людоедстве

​Дело о людоедстве
И в деле Голунова, и в «Московском деле», и в деле «Сети» одними действиями, извините за выражение, правоохранительной системы, людоеды не ограничивались.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 21 февраля в 14:39
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Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Как в следующем году изменится выплата страховых пособий? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Алёна Кожевова 21 февраля в 11:59
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​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей

​Молодые семьи в Сургуте рассказали, как они стали должниками сотен тысяч рублей
Участники программы по улучшению жилищных условий объяснили, почему выходят на митинги и устраивают голодовку
Анастасия Якупова 20 февраля в 20:24
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С миру по нитке

С миру по нитке
В частном магазине моего родного города решили установить так называемую «Полку добра», на которой будут находиться бесплатные продукты для всех нуждающихся
Алёна Кожевова 20 февраля в 13:18
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​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток

​Этажность домов не так важна. Могут быть убогие микрорайоны из пятиэтажек и отличные – из высоток
Главное – компоновка жилых кварталов и общественной инфраструктуры
Михаил Сердюк, владелец компании «ДСК-1» 20 февраля в 12:32
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О большой любви, тенорах и сказках

О большой любви, тенорах и сказках

Интервью с художественным руководителем Симфонического оркестра Сургутской филармонии Михаилом Леонтьевым
Людмила Осьминкина 18 февраля в 18:27
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​Людоеды всё равно проиграют

​Людоеды всё равно проиграют
Граждане начали огрызаться на уголовные дела и приговоры, которые кажутся им неправосудными, где нет доказательной базы, где явно применялись пытки и подлоги
Дмитрий Щеглов 18 февраля в 14:35
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