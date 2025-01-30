В Югре займутся развитием заброшенных строек

В Югре начали работу по развитию территорий с заброшенными постройками. В 2025 году к пилотному проекту, который уже реализуется в Югорске, присоединятся еще три муниципалитета. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«Считаю правильным подключить к проекту и другие города, и районы. Это позволит определить в каждом населенном пункте объекты незавершенного строительства, пустыри, неиспользуемые участки под застройку, далее – выработать решение по каждому объекту. Неиспользуемые сейчас ресурсы должны работать, об этом договаривались в ходе летних рабочих визитов в муниципалитеты», – передает глава Югры.

Напоминаем, в знаменитом недострое на Мелик-Карамова в Сургуте планируют обустроить детсад. Кроме того, Югра сократила количество объектов незавершенного строительства на треть за два года.