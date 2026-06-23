Югра проведет единый открытый диалог для участников СВО и их семей

В Югре 1 июля пройдет «Единый региональный открытый диалог «Для СВОих» 2.0» для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие организует департамент социального развития региона на 20 площадках по всему округу, сообщает РИЦ «Югра».

Главная цель встречи — консультационная, информационная и методическая помощь участникам СВО и их близким. Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки и доступных социальных услугах.

К участию пригласили федеральных и региональных экспертов. Они будут консультировать по жилищным вопросам, образованию, здравоохранению, занятости, пенсионному обеспечению, а также по юридическим и психологическим темам.

В 2025 году такой диалог прошел впервые. Тогда в нем приняли участие 600 человек. Во время встречи удалось решить около 900 вопросов, еще 70 остались в работе. Площадки откроют на базе 20 государственных учреждений, подведомственных департаменту социального развития Югры. С программой и перечнем адресов можно ознакомиться на сайте ведомства.