В Думе Сургута обсудили, как сократить количество выброшенной еды в школьных столовых

В сургутских школах планируют пересмотреть подход к организации питания. Как оказалось, почти половину приготовленной еды выбрасывают. Об этом стало известно на заседании профильного комитета городской Думы. Ранее депутаты поручили администрации проанализировать объемы пищевых отходов и предложить меры по совершенствованию системы.

Как рассказала исполняющая обязанности директора департамента образования Ольга Иванова, мониторинг школьных столовых проводился в апреле и мае. Его результаты показали, что дети нередко отказываются от полезных блюд.

«Наиболее востребованы и популярны быстрые углеводы: блинчики, панкейки, оладьи, макароны, сосиски. В то же время молочные каши, рыба и гречка остаются самыми непопулярными блюдами», – отметила она.

По словам специалистов, именно рыба и мясо должны составлять основу сбалансированного рациона школьников, однако эти продукты не пользуются большой популярностью у детей.

Еще одна проблема − остывшая еда. Из-за большого количества учеников блюда приходится раскладывать заранее, поэтому к началу обеда они не всегда остаются горячими. Одним из возможных решений может стать использование специальных термоподносов. Такой вариант сейчас рассматривают для пилотного внедрения в одной из школ города.

Кроме того, в сургутских школах планируют расширить ассортимент буфетов и добавить больше блюд, которые пользуются спросом у детей, в том числе в индивидуальной упаковке.

Для популяризации школьного питания предлагается использовать и другие методы. Среди них – дежурство старшеклассников в столовых и конкурс «Чистая тарелка», участники которого смогут получать поощрения за полностью съеденные обеды.

«По мнению Минобрнауки, дежурство, в том числе в столовой − это допустимая форма трудового воспитания школьников. У нас есть одна школа, которая это использует. Дети там дежурят с согласия родителей, естественно. Процент питающихся за родительскую плату достаточно высокий. Жалоб за последний год с этой школы не поступало вообще», − рассказала заместитель гендиректора Комбината школьного питания Наталья Гаврилюк.

В 2027 году также планируется обновить оборудование школьных пищеблоков. На эти цели для 31 образовательного учреждения хотят направить около 50 миллионов рублей.

Депутат Думы Сургута Владимир Болотов поддержал предложенные меры и выступил за более активную популяризацию здорового питания среди школьников.

«Классная идея относительно конкурса, потому что на самом деле все исследования последних лет говорят, что игровая мотивация является наиболее оптимальной для детей школьного возраста», – дополнил он.

Напоминаем, что сейчас питание в образовательных учреждениях организует комбинат школьного питания. В 36 школах работают 58 пищеблоков, которые обслуживают более 62 тысяч учеников. При этом часть учащихся получает питание бесплатно, а часть ‒ с доплатой родителей.

Кстати, тему школьного питания Владимир Болотов также подробно обсудил в эфире проекта «ДУМАть и решать». В новом выпуске депутат рассказал, почему дети отказываются от части блюд в столовых и какие меры могут помочь изменить ситуацию. Переходите по ссылке − нужный фрагмент откроется сразу.