В Сургуте более 150 человек посетили «Литературный пиКниг»

В Сургуте более 150 человек приняли участие в акции «Литературный пиКниг». Сотрудники городских библиотек провели ее в сквере Журналистов, сообщили в администрации города.

Организаторы объединили отдых на свежем воздухе, чтение и интерактивные площадки. На локации «Супер-Истории на пледе» участники угадывали героев книг по силуэтам и рисовали.

На площадке «Пикник в космосе» гости собирали ракеты в технике бумагопластики, узнавали факты о Вселенной и играли в литературное ориентирование. В дартсе участники проверяли меткость и знание детской литературы. Также в сквере работали книжная выставка и зона буккроссинга, где можно было обменяться книгами.

В амфитеатре выступили студенты музыкального колледжа. Они играли на баяне, гитаре, флейте и других инструментах, исполняя произведения на русском и английском языках.

После этого к микрофону вышли гости мероприятия. Сургутяне читали стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Марии Цветаевой и Петра Суханова.