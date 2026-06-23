Мост «Звезда Оби» в Югре получил статус дороги регионального значения

Мост «Звезда Оби» и участок автодороги «ЮГРА» «Южный обход Сургута» официально стали объектами регионального значения. Правительство Югры внесло их в перечень региональных дорог, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Объекты получили идентификационные номера и поставлены на государственный учет. Это стало завершающим юридическим этапом оформления одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона.

Мост ввели в эксплуатацию в октябре 2025 года досрочно и при поддержке президента России. Длина самого перехода составляет 1,76 км, а вместе с подъездными путями — более 45 км. Почти 70% трассы проложено над водой: болотами, поймой и руслом Оби.

Строительство велось в рамках народной программы «Единой России» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». После внесения в реестр содержание, ремонт и контроль за мостом и прилегающей дорогой переходят в постоянную зону ответственности округа.