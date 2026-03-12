Экс-замгубернатора Югры, обвиняемый во взятке в 7,5 млн рублей, останется под домашним арестом до 1 июля

Сургутский городской суд продлил домашний арест бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову. Мера пресечения будет действовать до 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Напоминаем, по версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост замгубернатора ХМАО, получил взятку в размере 7,5 млн рублей за способствование переходу домов на обслуживание в одну из управляющих компаний и дачу соответствующих указаний главе Сургута.

Сургутский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего первого замгубернатора. На одном из последних заседаний гособвинитель заявил ходатайство о проведении части процесса в закрытом режиме. Суд признал его обоснованным, сославшись на пункт 1 части 2 статьи 241 УПК РФ − необходимость сохранения тайны предварительного следствия, поскольку следственные действия в отношении других лиц по делу еще продолжаются.

В ходе заседаний обвинение также представило результаты экспертизы денежных купюр на сумму 350 тысяч рублей, изъятых у Шипилова во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы самого обвиняемого, а на резинке, которой были перетянуты деньги, − ДНК бывшего главы Сургута Андрея Филатова (недавно он полностью признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе).

Как следует из материалов дела, во время задержания Шипилов заявил, что не знает, откуда взялись деньги в его рюкзаке. Сторона защиты настаивает, что пробы были взяты неправильно и с нарушениями.

UPD: «Изучив доводы сторон, суд вынес постановление о продлении Шипилову А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 июля 2026 года. Продление срока обусловлено необходимостью обеспечения дальнейшего производства по делу, окончания судебного следствия и исключения возможности подсудимому скрыться от суда либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу», − написали в телеграм-канале «Суды Югры».

Следующее заседание назначено на 14 апреля 2026 года в 10:30.