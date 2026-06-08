Делегация Югры привезла с ПМЭФ-2026 контракты на миллиарды рублей

Участие делегации Югры в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году стало для региона не формальным присутствием на одной из главных деловых площадок страны, а возможностью закрепить конкретные договоренности, привлечь инвестиции и обозначить новые направления развития. Главный практический итог форума — соглашения, рабочие встречи и решения, которые напрямую связаны с экономикой, социальной сферой, инфраструктурой и качеством жизни жителей округа.

Губернатор Югры Руслан Кухарук с самого начала обозначил главный смысл работы делегации: привлечение инвестиций и укрепление межрегиональных связей на благо жителей округа. По итогам форума регион заключил 13 соглашений с нефтяными компаниями, банками и другими организациями. Общий объем инвестиций, привлеченных за счет подписанных документов, составил около 4,5 миллиарда рублей, а общий эффект договоренностей, достигнутых в рамках рабочих встреч с ведущими компаниями страны, оценен более чем в 100 миллиардов рублей. Для региона это означает не только новые проекты, но и дополнительные возможности для роста в ближайшие годы.

Одна из главных практических выгод форума — расширение партнерств в экономике и инфраструктуре. С ПАО «АФК Система» и входящими в корпорацию компаниями Югра наметила планы по жилищному строительству в рамках комплексного развития территорий. В качестве основных площадок для реализации этих проектов названы Ханты-Мансийск и Сургут. С ООО «Кастор Западная Сибирь» достигнута договоренность о строительстве энергоцентра «Пальян» мощностью 30 МВт на Красноленинском нефтяном месторождении. Его ключевая особенность — использование попутного нефтяного газа для выработки электроэнергии. Это одновременно и новый энергетический объект, и шаг к более рациональному использованию ресурсов.

Серьезный блок договоренностей касается экологии и технологического развития. С ООО «БерезкаГаз компани» округ намерен расширять использование попутного нефтяного газа как основы для высокотехнологичных процессов в цифровой экономике. С ПАО «Газпром Нефть» Югра продолжит работу над проектом промышленного извлечения йода из попутно добываемой воды, а также над внедрением химических методов увеличения нефтеотдачи пластов и освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. Все это важно для региона как для территории, где нефтяная отрасль остается базовой, но все отчетливее встает задача делать ее более современной и экологически ответственной.

Не менее важной стала цифровая повестка. С АО «Позитив Технолоджиз» Югра продолжит сотрудничество в сфере информационной безопасности. С ПАО «Сбербанк» достигнуты договоренности о внедрении искусственного интеллекта в социальную сферу, медицину, управление и госзакупки. Кроме того, обсуждалась возможность создания единой карты жителя Югры, которая даст доступ к мерам социальной поддержки и льготному проезду. С Федеральным центром беспилотных авиационных систем и компанией «Геоскан» округ будет развивать беспилотные технологии и модернизировать инфраструктуру для их эксплуатации и тестирования. По сути, речь идет о том, что Югра использовала форум как площадку для перехода от разговоров о цифровизации к конкретным прикладным решениям.

Полезным участие в ПМЭФ оказалось и для социальной сферы. На выездном заседании рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которое прошло под председательством Руслана Кухарука, обсуждали развитие сектора негосударственных поставщиков услуг и меры поддержки предпринимателей. На этой площадке представили концепцию развития в России сектора негосударственных поставщиков услуг, которая после согласования должна стать общим стандартом для всех регионов. Отдельно говорили о семейном бизнесе и о мерах поддержки участников СВО. Губернатор напомнил, что в Югре для бойцов и их семей, решивших открыть свое дело, уже закреплена возможность получить до 350 тысяч рублей по социальному контракту без оценки уровня среднедушевого дохода.

Форум дал округу и важный репутационный результат. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Югра заняла 7 место, поднявшись сразу на шесть позиций. Регион также вошел в топ-10 субъектов страны по направлениям «Недвижимость» и «Инженерные сети и коммуникации». Президент России Владимир Путин отдельно отметил Югру среди регионов с самой высокой динамикой улучшения инвестиционного климата. Для округа это не просто престижная оценка, а подтверждение того, что работа по снижению административных барьеров, ускорению строительных процедур и развитию инженерной инфраструктуры дает результат.

Таким образом, ПМЭФ-2026 оказался для Югры полезен сразу в нескольких измерениях. Это и новые инвестиции, и соглашения по строительству, энергетике, экологии и цифровизации, и продвижение социальных инициатив, и укрепление межрегиональных связей, и сильный сигнал о растущей инвестиционной привлекательности округа. В итоге участие делегации на форуме дало Югре не только политическое присутствие на федеральной площадке, но и вполне конкретный задел на развитие региона в ближайшие годы.