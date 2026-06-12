В парке «За Саймой» в Сургуте пройдет праздник ко Дню России и Дню города

Сегодня, 12 июня, в Сургуте, в День России и День города, в парке «За Саймой» пройдет праздничное мероприятие с участием сотен воздушных шаров. Начало программы запланировано на 13:00.

Организатором праздника выступил сургутский ведущий и организатор мероприятий Эдик Мустяцэ. Специальным гостем станет блогер-миллионник Марина Vilanda Boom, известная своими масштабными проектами с воздушными шарами.

Для гостей подготовят яркую фотозону из больших воздушных шаров в цветах российского флага. После завершения праздника шары раздадут детям, чтобы они смогли забрать частичку праздничного настроения с собой.

Также зрителей ждет анимационная программа – Эдик Мустяцэ и артисты предстанут перед гостями в костюмах, вдохновленных русскими народными традициями.

По словам организаторов, мероприятие станет одним из самых ярких событий праздничного дня и объединит жителей города разных возрастов.