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Федеральная власть планирует прививать жителям Северного Кавказа общероссийские ценности

Власти планируют укрепление общероссийской идентичности на Северном Кавказе

Федеральная власть планирует прививать жителям Северного Кавказа общероссийские ценности
Фото Magnific

Российские власти обсуждают меры по укреплению общероссийской идентичности среди жителей Северного Кавказа. Речь идет о сближении региональных ценностей с общероссийскими без снижения значимости национальной и территориальной принадлежности, сообщает «Коммерсантъ».

Чиновники прорабатывают три основных направления: популяризацию российского флага, отказ от радикализма в любой форме и формирование восприятия себя прежде всего как жителя России. При этом региональная идентичность должна сохранять свое значение.

Один из собеседников издания отметил, что жителям регионов важно показать практическую пользу такого подхода. По его словам, укрепление общероссийской идентичности может положительно повлиять на туризм, экономику и уровень жизни.

Обсуждение инициативы началось давно, однако пока речь идет о наборе идей. Их разрабатывает внутриполитический блок Кремля вместе с экспертным сообществом, в том числе обществом «Знание» и полномочными представительствами.

Участники обсуждения рассматривают возможность выстроить составляющие идентичности в определенную иерархию. При этом власти признают, что ценности на Северном Кавказе требуют отдельного подхода.

Еще один федеральный чиновник сообщил, что перед региональными властями уже ставилась задача укреплять общероссийскую идентичность без ущерба для национальной. По словам источников, эта задача является ключевой не только для Северного Кавказа, но и для всех регионов России.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 344, комментариев: 0
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