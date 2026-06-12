Более 8 тысяч юных сургутян за лето съездят в лагеря дневного пребывания

1 июня, в Международный день защиты детей, в Сургуте официально стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне для юных горожан открылись 64 лагеря с дневным пребыванием. В них смогут отдохнуть более 8 тысяч детей. Еще свыше 2200 школьников проведут каникулы по путевкам в оздоровительных организациях Югры и за пределами округа.

Летняя кампания в Сургуте традиционно начинается с первых дней июня. Как рассказала заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова, свои двери для детей открывают десятки площадок разного профиля. В их числе учреждения, подведомственные департаменту образования, учреждения культуры, спорта, а также негосударственный сектор. Часть лагерей организована и на базе учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Югры. По словам Ольги Ивановой, только в организованных сменах на городских площадках примут участие более 8 800 ребят.

При этом нынешняя летняя кампания строится не по формальному принципу, а вокруг четких тематических программ. Школьникам предложили смены социально-гуманитарной, художественно-эстетической, технической, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной и профессионально-ориентированной направленности. Это значит, что лагерь сегодня — уже не просто присмотр за ребенком на каникулах, а попытка совместить отдых с развитием, общением и новыми интересами.

Отдельный акцент в 2026 году сделан на крупных федеральных и региональных темах. «Отличительная особенность летней кампании-2026 – внимание к важнейшим государственным и региональным событиям. Например, в 15 городских лагерях пройдут специальные смены, посвященные Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Это позволит ребятам не только интересно провести время, но и ближе познакомиться с культурой, традициями и историей нашей страны и округа», – отметила Ольга Иванова.

Часть смен в этом году тесно связана с проектами «Движения Первых» и «Содружества Орлят России». По словам Ольги Ивановой, 15 лагерей выстраивают работу именно в логике этих объединений. В каждом из лагерей пройдет День Первых. Это означает, что в программу войдут не только развлекательные, но и командные, воспитательные, гражданские активности.

Одна из таких площадок — Сургутская технологическая школа, где 250 детей примут участие в тематической смене «Диво». Но в целом возможности для ребят этим не ограничиваются. В городе к летнему отдыху подключили и всю сопутствующую инфраструктуру. Учреждения культуры, спорта и молодежной политики подготовили для школьников большой набор активностей — от музейных площадок и библиотечных программ до спектаклей, концертов, фестивалей, мастер-классов и творческих выступлений. В этой системе работают и филармония, и театр ктера и куклы «Петрушка», и клубы по месту жительства, и молодежные структуры.

Особое внимание родители традиционно уделяют питанию. И здесь, как подчеркивает Ольга Иванова, у детей в лагерях дневного пребывания предусмотрен полноценный режим: завтрак, обед и полдник. Меню формируется в соответствии с санитарными требованиями, включает сезонные овощи и фрукты, а сама летняя атмосфера, по словам представителя департамента, делает привычное школьное питание для детей особенно привлекательным. «Будет вкусно, будет сытно, будет обильно. И как раз возможность три раза покушать на площадке образовательной организации у каждого ребенка, зачисленного в лагерь дневного пребывания, есть», – подчеркнула она.

Помимо досуговой и развивающей части, во всех лагерях запланированы занятия по безопасности. С детьми будут говорить о правилах пожарной безопасности, поведении на дорогах и в общественных местах, основах первой помощи. Таким образом, летняя кампания в Сургуте сочетает сразу несколько задач: занятость детей, оздоровление, развитие, воспитание и профилактику.

Отдельное направление — отдых за пределами города и округа. Более 2200 детей смогут провести часть лета по путевкам в оздоровительных организациях Югры, в том числе в Русскинской и Ляминой, а также в Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Омской областях, Пермском крае, Башкортостане и Татарстане.

При поддержке Администрации Сургута