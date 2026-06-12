В Сургуте «Аллея выпускников» пополнилась новыми деревьями

В Сургуте одиннадцатиклассники пополнили «Аллею выпускников» новыми деревьями. В традиционной городской акции приняли участие 66 выпускников школ — ребята, которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. В этом году саженцы высадили на территории у Свято-Троицкого кафедрального собора. Для самих участников это стало не просто красивой церемонией в конце школьного пути, а вполне осязаемым вкладом в благоустройство родного города.

Традиция «Аллеи выпускников» в Сургуте существует уже больше 20 лет. За это время силами школьников в городе высадили около 600 деревьев, а теперь к ним добавились еще 20 яблонь. Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул: «Озеленение города выпускниками сургутских школ в рамках акции «Аллея выпускников» давно стало доброй традицией и продолжается уже больше 20 лет. За годы ее проведения силами выпускников высажено около 600 деревьев. Сегодня к ним добавились еще 20 яблоневых саженцев. Уверен, высаженные деревья еще много лет будут радовать сургутян».

Для города эта акция важна не только как символическое прощание выпускников со школой. Через нее школьники учатся воспринимать Сургут как пространство личной ответственности. Директор департамента образования администрации города Ирина Замятина пояснила, что идея высаживать деревья родилась из простого желания оставить в родном городе живой и теплый след. «Так выпускники вносят личный вклад в его благоустройство и помогают делать Сургут еще уютнее и зеленее. Обычно мы высаживаем разные породы, но в этом году выбор пал на яблоню — это символ семьи, дома и доброй преемственности. Очень хочется, чтобы спустя годы, приезжая в родной город, выпускники обязательно приходили на эту аллею, видели, как растут их деревья, и вспоминали школьную пору», — отметила она.

Перед началом посадки специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» провели для выпускников краткий инструктаж. Ребятам объяснили, как правильно подготовить лунку, полить саженец и замульчировать почву, чтобы молодые деревья лучше прижились. Как пояснила заместитель директора учреждения Инна Маматказина, в этом году для акции выбрали яблоню сибирскую. «Она хорошо подходит нам для наших климатических условий, очень хорошо цветет и в весенний период выглядит достаточно декоративно. Последние 10 лет мы используем ее саженцы, до этого высаживали черноплодную рябину», — рассказала она.

Еще одна высадка прошла в зеленой зоне по проезду Советов и на площади Советов. Здесь появились саженцы декоративной яблони сорта Роялти. Участие в посадке приняли Максим Слепов и заместители главы города. Глава Сургута обратил внимание на то, что это дерево не только красиво выглядит, но и подходит для северного климата: «Дерево красивое и, что важно для нашего климата, хорошо переносит холода и заморозки». Для города это означает, что озеленение становится не разовой акцией, а продуманной системой, где важны и декоративность, и устойчивость растений.

В департаменте образования подчеркивают, что такие проекты помогают выпускникам увидеть прямую связь между личным участием и изменением городской среды. Посаженные сегодня яблони станут живым символом связи поколений, заботы об экологии и внимательного отношения к Сургуту как к своему дому. Не случайно акция «Аллея выпускников» стала в этом году стартом целой серии субботников по озеленению. Все мероприятия проходят в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить», соответствующей целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Всего в этом сезоне в Сургуте планируют высадить более 300 саженцев деревьев и кустарников на нескольких локациях. В городе должны появиться яблони, сирень, клены, пузыреплодники, спиреи и другие растения.

При поддержке Администрации Сургута