Молодежь Сургутского района приглашают на сплав по реке

В Сургутском районе этим летом пройдет «Молодежный сплав». 11 июля жители Белого Яра и других поселений смогут отправиться в путешествие по реке Барсова, попробовать себя в водном туризме и узнать больше о безопасном отдыхе на природе. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в управлении молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района.

Маршрут начнется на берегу ручья Перевесный в Белом Яру и пройдет вдоль реки Барсова. Общая протяженность дистанции составит восемь километров. Как отмечают организаторы, маршрут не имеет сложных препятствий и подойдет даже тем, кто только начинает знакомиться с водным туризмом.

Помимо самого сплава участников ждут мастер-класс по гребле на сапбордах, беседа об экологии и правилах поведения в природоохранных зонах, а также советы по выбору безопасных маршрутов и туристического снаряжения.

В программу также включили дискуссию «Свобода выбора», посвященную профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни.

«Проведение сплава направлено на популяризацию здорового и активного образа жизни среди молодежи. Мероприятие призвано показать привлекательную альтернативу вредным привычкам, способствовать формированию негативного отношения к употреблению наркотических веществ и вовлечению молодых людей в занятия спортом и туризмом», – рассказала начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.

Принять участие в проекте могут жители Сургутского района в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо иметь полис ОМС и подать заявку через платформу «Молодежь России» до 29 июня. Количество мест ограничено.