Торжественные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, стартовали 11 июня в концертном зале Сургутской филармонии.

В Сургуте первый день праздничной программы в честь Дня России и Дня Города прошел в зале филармонии 11 июня. Зал был полностью заполнен, а каждое выступление сопровождалось бурными овациями. Концерты получились яркими, красочными и живыми.

«Сургут не миллионный город, но он богат выдающимися, талантливыми людьми, которые достойно представляют наш город и по-настоящему славят его на всю страну, на весь мир», – отметила депутат Думы Сургута Эмилия Трапезникова.

Для зрителей выступили сургутские коллективы и солисты ведомственных и муниципальных учреждений, а также мужской хор «Русский формат». Атмосфера торжества ощущалась повсюду. «Весело, зажигательно, здорово. Да, Сургут, конечно, опирается на собственные культурные ресурсы. Благо, что тут есть все типы и виды учреждений культуры и замечательные коллективы. Но не только, есть и приглашенные», – рассказал директор департамента культуры Антон Акулов.

Глава города Максим Слепов подчеркнул единство города и страны: «Сургут и Россия – это наш с вами общий дом. С общей историей, с общими традициями, с общей культурой».

И добавил: «Я уверен и хочу еще раз сказать о том, что самая большая ценность нашего города – это вы, сургутяне».

В День России, 12 июня, основные события пройдут на Центральной площади города с 11:30 до 19:00. «Большая программа. При ее формировании учитывался и объявленный президентом Российской Федерации год единства народов Российской Федерации, и объявленный в Югре год молодой семьи», – отметил Акулов.

В 11:30 праздник откроют активности для семейной и детской аудитории. Начнется все с представлений театра актера и куклы «Петрушка». Затем выступят коллектив «Камертон», артисты Сургутской филармонии и «Сургут экспресс бэнд».

В 14:00 сургутян ждет официальная часть: приветствие руководства города, прием гостей и церемония вручения наград.

Важный гость этой программы – «Партизан ФM». «Это яркий коллектив, который сам себя позиционирует как «хулиганский фолк». Но здесь хулиганство будет исключительно музыкальным, потому что эта команда сочетает традиции народной музыки с современным звучанием»,– подчеркнул директор департамента культуры.

Акулов выразил уверенность в отличном настроении: «Безусловно, настроение мы ожидаем праздничное, и погода пока этому располагает. Лето уже создает отличное настроение, и я думаю, что наши коллективы точно не подкачают».

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