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​Депутат Сургута Евгений Барсов показал с высоты последствия намыва песка в пойме Оби. Спойлер: с земли этого не увидишь // ФОТОФАКТ

Барсов показал с воздуха территорию намыва песка возле аэродрома Боровая в Сургуте

​Депутат Сургута Евгений Барсов показал с высоты последствия намыва песка в пойме Оби. Спойлер: с земли этого не увидишь // ФОТОФАКТ
Фото: Е. Барсов

Депутат Думы Сургута и предприниматель Евгений Барсов прислал в редакцию СИА-ПРЕСС фотографию, сделанную с высоты, на которой запечатлена пойма Оби в районе магазина «Купец» после проводимых намывных работ.

С высоты изменения ландшафта заметны гораздо лучше, чем с земли. Тема намыва песка в этом районе уже не первый месяц остается предметом споров и общественного обсуждения.

Ранее Евгений Барсов выступал с критикой работ по складированию песка рядом с аэродромом Боровая. По мнению депутата, размещение песчаного карьера на участке площадью около 232 тысяч квадратных метров может негативно сказаться на экологии и рекреационной зоне.

Позже Югорская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что по итогам проверки, организованной после обращения парламентария, были выявлены нарушения при проведении работ.

Между тем, сама строительная компания «ЮВиС» подчеркнула в ответе СИА-ПРЕСС, что участок используется по договору аренды, оформленному в установленном порядке, а все необходимые разрешения и лицензии получены. При этом речь не идет о постоянном размещении отходов – складирование песка носит временный характер.

Напомним, конфликт вокруг намыва песка стал предметом обсуждения и в Думе Сургута. Комиссия по этике пришла к выводу, что в ходе публичного конфликта с компанией «ЮВиС» Евгений Барсов нарушил нормы депутатского поведения, однако большинству депутатов не удалось набрать необходимое количество голосов даже для применения самой мягкой меры воздействия.

При этом ряд депутатов отмечал, что ситуация требует обсуждения не только с точки зрения этики, но и с точки зрения возможных экологических последствий. В частности, депутат Владимир Болотов предлагал вынести вопрос на рассмотрение профильного комитета.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 459, комментариев: 0
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