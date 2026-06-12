Поздравление Главы города с Днем России и Днем города

Дорогие сургутяне!

Сегодня мы отмечаем двойной праздник – День России и День рождения нашего любимого города! Это символичное совпадение - неразрывная связь: судьба страны складывается из историй и успехов ее малых и больших городов. В этом единстве наша сила!

Родина проявляется в поступках людей. Мы видим это в делах волонтеров, плетущих сети, в детских письмах солдатам, видим в том, как тысячи людей объединяются, чтобы помочь нашим бойцам и их семьям. Важно всегда помнить о тех, кто отстаивал и продолжает отстаивать свободу и независимость государства.

Сегодня Сургуту – 432 года! Это многовековая история города-труженика. Экономического, образовательного и культурного центра. Горжусь Сургутом, горжусь сургутянами и их достижениями!

Спасибо вам за вклад в развитие нашего города! Вашей заботой, трудом и талантом он становится современнее, уютнее, красивее! Пусть в каждом дворе будет комфорт, в каждой семье счастье, а наш общий дом – Россия - всегда остается сильной и единой державой!

С днём города! С Днём России, Сургут!