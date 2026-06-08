АК «ЮТэйр» запустила прямые рейсы из Сургута в Геленджик

Авиакомпания «ЮТэйр» запустила прямые рейсы между Сургутом и Геленджиком. Летняя полетная программа будет действовать с 6 июня по 26 сентября.

Самолеты будут отправляться из Сургута каждую субботу в 07:50. Время в пути составит 5 часов 10 минут, стоимость билетов начинается от 20 тысяч рублей.

Геленджик стал еще одним направлением летнего расписания сургутского аэропорта. В этом году из города уже запустили рейсы в Волгоград, Казань, Нижнекамск и Ставрополь.

До начала осени из Сургута также можно напрямую улететь в Сочи и Краснодар. Рейсы выполняются ежедневно, при этом на сочинском направлении работают три авиакомпании.

Международная программа включает Анталью и Баку. Самолеты в Турцию отправляются по понедельникам и четвергам, средняя стоимость билета составляет около 30 тысяч рублей. Рейсы в столицу Азербайджана выполняются по средам и воскресеньям, средняя цена достигает 42 тысяч рублей.

Расширение географии прямых перелетов позволяет жителям Югры планировать отпуск без пересадок в столичных аэропортах.