В России прорабатывают новую пенсионную программу с участием работодателей

В России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства и работодателей. Новый инструмент получил название «установленная пенсионная программа», сообщил «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Программа должна работать параллельно с программой досрочных сбережений. Финансировать ее планируют за счет работодателей, а для компаний власти могут предусмотреть дополнительные налоговые стимулы.

Сотрудника будут автоматически включать в программу при трудоустройстве. При этом у него сохранится право выйти из нее. По инициативе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Фонд сможет инвестировать эти средства, чтобы защитить их от инфляции и приумножить.

Выплаты со счета начнутся после достижения пенсионного возраста. В отличие от программы досрочных сбережений, новый инструмент не предусматривает государственного софинансирования до 36 тысяч рублей в год. При этом налоговые льготы могут распространить как на сотрудников, так и на компании.

Инициативу уже обсудили с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. По словам Сергея Белякова, министерства ее одобрили, принципиальных возражений не поступило.

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов рассчитывает направить подготовленные предложения в правительство осенью после проработки всех замечаний.