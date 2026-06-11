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Количество преступлений, совершаемых мигрантами в Югре, упало более чем в 5 раз

В Югре число зарегистрированных преступлений сократилось на 15,8%

Количество преступлений, совершаемых мигрантами в Югре, упало более чем в 5 раз
Фото siapress.ru

В Югре по итогам четырех месяцев 2026 года число зарегистрированных преступлений сократилось на 15,8%. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на данные, которые прозвучали на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Руслана Кухарука.

«По итогам четырех месяцев наблюдается сокращение общего числа зарегистрированных преступлений на 15,8%, в том числе фактов умышленного причинения серьезных травм, мошенничеств, наркопреступлений, изнасилований и разбоев», — подчеркнул Руслан Кухарук.

При этом IT-преступления занимают почти 45% в общей структуре преступности. Ущерб от них снизился до 534,7 млн рублей, однако выросло число пострадавших граждан, в том числе несовершеннолетних. Раскрываемость киберпреступлений увеличилась вдвое.

Всего в этом году сотрудники органов внутренних дел раскрыли почти 3 тысячи преступлений. Также выросла раскрываемость дел прошлых лет: показатель увеличился в 2,7 раза, до 339 дел. Число раскрытых преступлений, совершенных организованными группами, выросло в 2,5 раза, до 303 дел.

В сфере незаконного оборота наркотиков к уголовной ответственности привлекли 200 человек, в том числе 72 — за сбыт. Из оборота изъяли 71,2 кг запрещенных веществ, перекрыли 17 каналов их поступления в регион, задержали 9 межрегиональных курьеров и прекратили работу одного интернет-магазина по продаже наркотиков.

На совещании также сообщили о снижении миграционных показателей. Число поставленных на учет иностранных граждан сократилось на 18,9%, количество получивших гражданство России — на 69,2%, оформление разрешений на временное проживание — на 82,1%, выдача видов на жительство — на 65,2%.

«Число совершенных иностранными гражданами преступлений, расследование которых окончено, сократилось в 5,3 раза. Удельный вес таких преступлений в регионе ниже аналогичного показателя по России и Уральскому федеральному округу», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Число преступлений, совершенных детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, снизилось на 16%. Количество преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось на 14,9%. При этом число административных правонарушений, совершенных подростками, выросло на 27,5%.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 273, комментариев: 0
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