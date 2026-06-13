Несмотря на желание переехать, большинство сургутской молодежи остается жить и работать в городе

Более 60% молодых сургутян заявляют о желании переехать в другой город, однако фактически Сургут покидают не более 8,5% молодежи. Об этом в интервью «Сургутской трибуне» рассказал заместитель главы города Виталий Малыхин.

«Исследования показывают, что порядка 60-67% молодых сургутян заявляют о желании уехать из города. Но давайте снимем эмоциональный накал: с точки зрения открытости современного мира это абсолютно нормальное намерение. Любой молодой человек, выросший в определенной локации, стремится расширить свои горизонты», – отметил Малыхин.

Заместитель главы города добавил, что чаще всего молодежь рассматривает для переезда Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. При этом, по его мнению, высокие запросы молодых людей говорят о качестве условий, которые уже созданы в Сургуте.

«Хотят уехать более 60%, а по факту уезжает не более 8,5%. Разница колоссальная», – подчеркнул он.

По его словам, после окончания школы и начала самостоятельной жизни многие молодые люди начинают более прагматично оценивать условия для жизни, работы и создания семьи.

«Человек перестает витать в облаках и начинает четко оценивать свои реальные потребности. Выясняется, что 95% нашей повседневной жизни проходит в очень понятном коридоре возможностей: дом – работа – магазин – социальная инфраструктура», – сказал заместитель главы города.

Виталий Малыхин также обратил внимание на демографическую динамику города: за последние 15 лет население Сургута выросло почти на 50% и на конец 2025 года достигло 441 тысячи человек.

«Это значит, что пока малая часть уезжает, огромный поток людей выбирает Сургут своим домом. Они едут сюда жить, работать и растить детей», – отметил заместитель главы города.

По мнению Малыхина, среди российских городов, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, схожие темпы роста сегодня демонстрируют только Краснодар и Тюмень.