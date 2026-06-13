МЧС объявило предупреждение из-за непогоды в Югре

Сегодня, 13 июня, в Кондинском районе ХМАО ожидается ухудшение погоды. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, местами пройдут сильные дожди, грозы и крупный град. Об этом сообщили в МЧС Югры.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными во время непогоды. Во время грозы не стоит находиться на открытой местности и рядом с водоемами. Также лучше не прятаться под деревьями и возле плохо закрепленных конструкций.

Водителям советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами, которые могут пострадать от сильного ветра и осадков.

Особое внимание в МЧС просят уделить детям и не оставлять их без присмотра.

В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.