​Банк России разъяснил новые меры против кибермошенничества

Банк России опубликовал разъяснения к новым законодательным мерам по борьбе с кибермошенничеством. Закон, который ранее приняла Государственная Дума, предусматривает обязанность банков возмещать клиентам средства, похищенные через вредоносные программы, устанавливает ограничения на количество платежных карт и вводит финансовую ответственность операторов связи за нарушения требований по защите граждан от мошенников. Часть новых норм вступит в силу в 2027 году.

«Для предотвращения таких хищений кредитные организации с разрешения клиента перед проведением операции должны проверять, нет ли на его устройстве, на котором установлен онлайн-банк, вредоносных программ. При обнаружении таких программ банк должен будет отклонить операцию, уведомить об этом клиента и предложить провести ее с другого безопасного устройства или в офисе банка», – говорится в сообщении.

Также закон устанавливает сроки хранения сведений о гражданах в базе данных о мошеннических операциях. При первом включении информации в такую базу данные будут храниться один год. Если человек попадет в нее повторно, срок увеличится до трех лет. При этом сведения смогут удалить досрочно, если правоохранительные органы сообщат о прекращении уголовного преследования по факту мошенничества.

В Банке России отметили, что право граждан оспорить включение своих реквизитов в базу данных сохраняется.

Еще одной мерой станет ограничение количества платежных карт. Согласно закону, один человек сможет иметь не более 20 банковских карт, открытых во всех кредитных организациях в совокупности. По мнению регулятора, это поможет сократить случаи массового оформления карт, которые впоследствии используются мошенниками для вывода и обналичивания похищенных средств.

Кроме того, документ вводит финансовую ответственность операторов связи за несоблюдение требований по противодействию мошенникам. В Банке России пояснили, что механизм будет работать по аналогии с банковской системой, где каждая операция проходит проверку на признаки мошенничества, а банки несут ответственность за нарушение установленных требований.

Предполагается, что операторы связи будут выявлять мошеннические звонки и принимать меры для защиты абонентов. В случае хищения денежных средств компенсировать ущерб будет та сторона, которая не выполнила предусмотренные законом обязанности, – либо банк, либо оператор связи.

Как уточнили в Банке России, детали информационного взаимодействия между кредитными организациями и операторами связи через государственную информационную систему «Антифрод» будут проработаны дополнительно. Для операторов связи порядок возмещения ущерба планируется установить отдельным постановлением правительства по согласованию с регулятором.

Напоминаем, что в России в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 33-74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сотовых операторов привел председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своих соцсетях.