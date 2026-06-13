В Нижневартовске открыли 51-й фестиваль «Самотлорские ночи»

В Нижневартовске состоялось открытие 51-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Торжественная церемония прошла на Центральном стадионе 12 июня, в День России. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

«В День России, когда вся наша необъятная Родина отмечает государственный праздник, дали старт одному из самых ярких культурных событий региона. В этом году фестиваль проходит под эгидой Года единства народов России, Года молодой семьи в Югре, а также 65‑летия первого полета человека в космос. Для нас это возможность вновь восхититься достижениями российской науки, торжеством человеческой мысли, смелостью людей, которые строят автономный округ и пишут его историю день за днем», – говорится в публикации.

В этом году в программу фестиваля вошло более 100 мероприятий. Они будут проходить на различных площадках Нижневартовска в течение трех дней. Фестиваль «Самотлорские ночи», который уже более полувека знакомит гостей с культурой, традициями и достижениями Югры, завершится 14 июня.