В Сургуте продолжается суд по делу бывшего первого замгубернатора Югры

В Сургуте прошло очередное судебное заседание по делу бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова. Как сообщает sitv.ru, в ходе заседания сторона обвинения представила результаты экспертизы купюр на сумму 350 тыс. рублей, изъятых у подсудимого во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы Алексея Шипилова, а на денежной резинке — ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова.

Также, следует из материалов дела, во время задержания Шипилов заявил, что не знает, откуда взялись деньги в его рюкзаке. Сторона защиты настаивает, что пробы были взяты неправильно и с нарушениями.

Следующее судебное заседание пройдет сегодня, 28 января.

Напомним, что бывшего первого заместителя губернатора Югры подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.