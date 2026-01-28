16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,5519   EUR  90,9329  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?

Да, все без исключения трансляции, если смогу 5.3%

Да, выборочно соревнования 26.5%

Да, церемонию открытия и закрытия 29.5%

Нет 38.6%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

На суде против Алексея Шипилова обвинение представило купюры, которые, по версии следствия, и были взяткой

В Сургуте продолжается суд по делу бывшего первого замгубернатора Югры

На суде против Алексея Шипилова обвинение представило купюры, которые, по версии следствия, и были взяткой
Фото admhmao.ru

В Сургуте прошло очередное судебное заседание по делу бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова. Как сообщает sitv.ru, в ходе заседания сторона обвинения представила результаты экспертизы купюр на сумму 350 тыс. рублей, изъятых у подсудимого во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы Алексея Шипилова, а на денежной резинке — ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова.

Также, следует из материалов дела, во время задержания Шипилов заявил, что не знает, откуда взялись деньги в его рюкзаке. Сторона защиты настаивает, что пробы были взяты неправильно и с нарушениями.

Следующее судебное заседание пройдет сегодня, 28 января.

Напомним, что бывшего первого заместителя губернатора Югры подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:42, просмотров: 154, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2083
  2. ​Заброшенные коттеджи в 43-м микрорайоне Сургута снесут – на их месте планируют построить жилье и социальные объекты 862
  3. ​В Сургуте планируют построить новые жилые районы. ИЖС в планы не входит 748
  4. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 709
  5. ​Бизнесов становится меньше: имеет ли смысл открывать свое дело в 2026 году? 707
  6. Бывшие чиновники Сургута, подозреваемые в продаже акций «АВС» по заниженной цене, останутся в СИЗО до конца марта 677
  7. В Югре с двухдневным визитом побывали потенциальные инвесторы из Китая 586
  8. Через сургутский аэропорт за 2025 году прошли более 2,2 млн пассажиров 567
  9. Силовики возбудили уголовное дело по факту обнаруженного в детском саду Югры сальмонеллеза 550
  10. Руслан Кухарук рассказал о югорчанке, которая пережила блокаду Ленинграда 547
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5593
  2. ​Чипнут всех 3771
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 2960
  4. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 2341
  5. ​Уроки сноса 2327
  6. ​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance 2305
  7. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2243
  8. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2226
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША 2157
  10. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2083
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7310
  2. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6956
  3. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6444
  4. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6291
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6208
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6115
  7. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6083
  8. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5914
  9. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5593
  10. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5281

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика