Бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов задержан по подозрению во взятке

В ХМАО задержали бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Бывший первый заместитель губернатора ХМАО-Югры задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора ХМАО. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – указали в сообщении.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост замгубернатора ХМАО, получил взятку в размере 7,5 млн рублей за способствование переходу домов на обслуживание в одну из управляющих компаний и дачу соответствующих указаний главе Сургута.

В настоящее время Шипилов задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Upd: Алексея Шипилова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в правоохранительных органах корреспонденту ТАСС.