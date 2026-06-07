В Сургуте следующая неделя будет жаркой с температурой до +29 градусов

В Сургуте предстоящая неделя будет жаркой: днем температура воздуха будет держаться в пределах +25...+29 градусов. Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды.

Самым теплым днем станет среда, 10 июня. Воздух прогреется до +29 градусов, ночью ожидается около +19.

В четверг температура составит +27 градусов, возможен небольшой дождь. В пятницу синоптики прогнозируют до +28, а в субботу — около +25 градусов.

Ночные температуры в течение недели будут оставаться высокими — от +16 до +19 градусов. Существенных осадков, кроме небольшого дождя в четверг, не ожидается.