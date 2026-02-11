Сургутский городской суд закрыл заседания по делу Алексея Шипилова

Сургутский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. На прошедшем заседании гособвинитель заявил ходатайство о том, чтобы продолжить разбирательство в закрытом режиме до окончания стадии представления доказательств стороной обвинения. Об этом сообщили в канале «Суды Югры».
Суд признал ходатайство обоснованным со ссылкой на п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ — из-за необходимости сохранить тайну предварительного следствия, поскольку следственные действия в отношении иных лиц, как указано в сообщении, еще не завершены. В результате уголовное дело на период представления доказательств обвинением будет рассматриваться в закрытом судебном заседании.
Напомним, что на одном из недавних заседаний обвинение представило результаты экспертизы купюр на сумму 350 тыс. рублей, изъятых у подсудимого во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы Алексея Шипилова, а на денежной резинке — ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова.
Ушел из жизни один из первопроходцев освоения Севера, прошедший путь от рабочего до главного инженера треста «Уралэлектромонтаж». В Тюмени Сергей Шерегов известен горожанам, как народный депутат Ленинского района, Председатель Ленинского районного Совета народных депутатов, как экс- Глава администрации Ленинского района города Тюмени, как первый Глава Счетной палаты Тюменской области в Администрации Леонида Рокецкого и Сергея Собянина в период с 1996-2007 г.г. Много сделал Сергей Александрович и в общественной жизни Тюмени и Тюменской области. Возглавлял Федерации бокса Тюмени, был учредителем благотворительного фонда «Признание», был мастер спорта СССР по боксу. Наибольшую известность Сергею Шерегову принесли его заслуги в области развития спортивных танцев в Тюмени, где он будучи Главой Ленинского района много сделал для зарождения известного в Тюмени, в Стране и во всем мире Тюменского коллектива спортивного танца «Формейшн Вера» под руководством супруги Сергея Александровича Веры Алексеевны Шереговой. Сегодня этот коллектив визитная карточка и бренд Тюмени и Тюменской области.
Мне довелось быть лично знакомым с Сереем Александровичем по работе в Тюмени, когда он будучи Главой Ленинского района Тюмени был всегда открыт для доступа, решал многие вопросы и сделал бОльшее, чем могли сделать в тот период 90-х в Администрации Тюмени.
Светлая память о Сергее Александровиче Шерегове навсегда сохранится в моем сердце и в моей памяти.