16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,4648   EUR  92,4750  

Новости

Больше новостей
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Вы пить стали:
Комментировать
0
Вы живете по средствам?
Комментировать
0
Больше опросов

Суд над бывшим первым загубернатора Югры Алексеем Шипиловым переходит в закрытый режим

Сургутский городской суд закрыл заседания по делу Алексея Шипилова

Суд над бывшим первым загубернатора Югры Алексеем Шипиловым переходит в закрытый режим
Фото admhmao.ru

Сургутский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. На прошедшем заседании гособвинитель заявил ходатайство о том, чтобы продолжить разбирательство в закрытом режиме до окончания стадии представления доказательств стороной обвинения. Об этом сообщили в канале «Суды Югры».

Суд признал ходатайство обоснованным со ссылкой на п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ — из-за необходимости сохранить тайну предварительного следствия, поскольку следственные действия в отношении иных лиц, как указано в сообщении, еще не завершены. В результате уголовное дело на период представления доказательств обвинением будет рассматриваться в закрытом судебном заседании.

Напомним, что на одном из недавних заседаний обвинение представило результаты экспертизы купюр на сумму 350 тыс. рублей, изъятых у подсудимого во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы Алексея Шипилова, а на денежной резинке — ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова.


нравится (3) не нравится (0)
11 февраля в 08:11, просмотров: 781, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
11 февраля в 10:21
Видимо, на самих себя вышли.
Alkonowa1ow Швондер.
11 февраля в 13:04
«Тайны следствия».
Alkonowa1ow
11 февраля в 15:02
Сегодня на 85- году ушел из жизни первый Глава Счетной палаты Тюменской области Сергей Александрович Шерегов- сообщила спикер Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
Ушел из жизни один из первопроходцев освоения Севера, прошедший путь от рабочего до главного инженера треста «Уралэлектромонтаж». В Тюмени Сергей Шерегов известен горожанам, как народный депутат Ленинского района, Председатель Ленинского районного Совета народных депутатов, как экс- Глава администрации Ленинского района города Тюмени, как первый Глава Счетной палаты Тюменской области в Администрации Леонида Рокецкого и Сергея Собянина в период с 1996-2007 г.г. Много сделал Сергей Александрович и в общественной жизни Тюмени и Тюменской области. Возглавлял Федерации бокса Тюмени, был учредителем благотворительного фонда «Признание», был мастер спорта СССР по боксу. Наибольшую известность Сергею Шерегову принесли его заслуги в области развития спортивных танцев в Тюмени, где он будучи Главой Ленинского района много сделал для зарождения известного в Тюмени, в Стране и во всем мире Тюменского коллектива спортивного танца «Формейшн Вера» под руководством супруги Сергея Александровича Веры Алексеевны Шереговой. Сегодня этот коллектив визитная карточка и бренд Тюмени и Тюменской области.
Мне довелось быть лично знакомым с Сереем Александровичем по работе в Тюмени, когда он будучи Главой Ленинского района Тюмени был всегда открыт для доступа, решал многие вопросы и сделал бОльшее, чем могли сделать в тот период 90-х в Администрации Тюмени.
Светлая память о Сергее Александровиче Шерегове навсегда сохранится в моем сердце и в моей памяти.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6Hy/2r2e982HDWGW2338hbVxr1ommKVtDGlJjRKquKLWSlokhGSOfUg42AVeIo6MaRlWTkYPfhQdnHTfDvCokHKKpGxth6TlFIC54OBZ720nCrHmTf45BMNFBwRCY3T+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6Hy/2r2e982HDWGW2338hbVxr1ommKVtDGlJjRKquKLWSlokhGSOfUg42AVeIo6MaRlWTkYPfhQdnHTfDvCokHKKpGxth6TlFIC54OBZ720nCrHmTf45BMNFBwRCY3T+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6Hy/2r2e982HDWGW2338hbVxr1ommKVtDGlJjRKquKLWSlokhGSOfUg42AVeIo6MaRlWTkYPfhQdnHTfDvCokHKKpGxth6TlFIC54OBZ720nCrHmTf45BMNFBwRCY3T+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6Hy/2r2e982HDWGW2338hbVxr1ommKVtDGlJjRKquKLWSlokhGSOfUg42AVeIo6MaRlWTkYPfhQdnHTfDvCokHKKpGxth6TlFIC54OBZ720nCrHmTf45BMNFBwRCY3T+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6Hy/2r2e982HDWGW2338hbVxr1ommKVtDGlJjRKquKLWSlokhGSOfUg42AVeIo6MaRlWTkYPfhQdnHTfDvCokHKKpGxth6TlFIC54OBZ720nCrHmTf45BMNFBwRCY3T+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6Hy/2r2e982HDWGW2338hbVxr1ommKVtDGlJjRKquKLWSlokhGSOfUg42AVeIo6MaRlWTkYPfhQdnHTfDvCokHKKpGxth6TlFIC54OBZ720nCrHmTf45BMNFBwRCY3T+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте запустили новое голосование по судьбе «Авроры» 425
  2. ​Власти Сургута объяснили, почему решили не включать КСК «Геолог» в проект КРТ в части 27А микрорайона 394
  3. ​В 45-ом микрорайоне Сургута может появиться бассейн и библиотека 322
  4. Суд обязал МВД выплатить югорчанке 200 тысяч за то, что бракованный загранпаспорт привел к срыву отпуска 290
  5. ​​В Сургутском районе на переселение из аварийного фонда направят почти 7 млрд рублей 282
  6. ​В Сургуте почтят память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 276
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША 234
  8. Югорчане стали заметно меньше пить — Минздрав 227
  9. ​Огурцы подорожали на 67 рублей: в Югре выросли цены на овощи и мясо 217
  10. Проект «Единой России» помог трудоустроиться 4,5 тысячам югорчан 205
  1. Новые правила согласования киосков ничего не поменяют в Сургуте, если не будет жесткой политической воли очистить город от этой проблемы 2408
  2. Администрация Сургута вывезла из двора брошенный автомобиль, а его владелец потребовал сотни тысяч рублей компенсации 2253
  3. ​Росгидрометцентр назвал регионы с риском сильного весеннего паводка. В их числе − Югра 2224
  4. ​В дачном кооперативе Сургута сгорел дом ‒ погиб взрослый и ребенок 2093
  5. ​«Зимняя сказка» в «Порту»: в Сургуте открылась выставка про Щелкунчика, Снежную королеву и других знакомых героев // ФОТОРЕПОРТАЖ 2039
  6. Власти Югры протестируют в Сургуте единый стандарт оповещения об отключениях 2023
  7. Сургутские врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в районе Солнечного 2005
  8. ​Пар изо рта и +12 по норме: как в Сургуте решают проблему холода в автобусах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2004
  9. Сургуту нужно настроить четкое расписание автобусов и обновить автопарк, тогда жители не почувствуют проблем с морозами 2002
  10. ​Банк Уралсиб - в Топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году 1964
  1. ​Чипнут всех 9994
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7625
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7172
  4. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 5052
  5. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4946
  6. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4600
  7. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4447
  8. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 4429
  9. ​Когда иначе нельзя 4345
  10. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4097

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика